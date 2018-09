Fodboldkvinder ligestilles på endnu et punkt

Fodbold: I den italienske Serie A nettede Cristiano Ronaldo for anden weekend i træk for Juventus, der på to sene mål sejrede 2-0 ude over Frosinone. Ronaldo fik dermed en smule oprejsning for det røde kort, han efter en hård dom måtte indkassere i Champions League i midten af sidste uge.

Fodbold: FC København-manager Ståle Solbakken kalder Peter Ankersen for Danmarks bedste back. På det danske landshold er Ankersen dog ikke forrest i køen. »Jeg synes, jeg har haft et rigtig godt år indtil videre. Men jeg er ikke lige personen, der skal vurdere, om jeg er den bedste eller ej«, siger FCK-backen til Ritzau.

Golf: Timingen kunne ikke være bedre. Fem døgn før han skal spille for USA i den prestigefyldte Ryder Cup i Frankrig vandt den amerikanske legende Tiger Woods en turneringen for første gang i 1.876 dage, da han sejrede i den amerikanske sæsonfinale i Atlanta. Den 42-årige slog sine sidste slag i turneringen med tårer i øjenkrogen. »Det var svært for mig ikke at græde, da jeg kom op til det sidste hul. Jeg blev ved med at sige til mig selv, at det stadig kunne gå galt«, fortæller Woods ifølge Ritzau.

Amerikansk fodbold: New Orleans og Atlanta gav de 74.000 tilskuerne smæk for skillingen i form af overtid og hele 80 point i deres opgør i Atlanta. Her kæmpede hjemmeholdet sig til 16 point i 4. quarter og dermed en forlængelse, som de vandt 6-0.