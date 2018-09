Europas Ryder Cup-hold vil mindes spansk drabsoffer

Golf: Når Ryder Cup afvikles i weekenden i Paris vil de europæiske spillere være iført gule sløjfer for at mindes offeret for et bestialsk drab i sidste uge. Den 22-årige spanier Celia Barquin Arozamena blev slået ihjel, mens hun trænede på en golfbane i nærheden af Iowa State University, hvor hun sidste år blev kåret som årets kvindelige idrætsudøver efter blandt andet at have vundet det europæiske amatørmesterskab. »Mordet har ramt hele golfverden og selvfølgelig vores to spanske spillere (Sergio Garcia og Jon Rahm, red.) hårdt«, sagde Europas kaptajn, Thomas Bjørn, ved offentliggørelsen af beslutningen, som blev truffet efter at offerets mor var konsulteret.

Fodbold: Sunderland har mistet tålmodigheden med Didier Ndong, der har fået ophævet sin kontrakt - fordi midtbanespilleren fra Gabon først mandag dukkede op i den nordengelske klub, der sidste sæson rykkede ned i den tredjebedste række. 24-årige Ndong var i foråret udlejet til Watford efter han i 2016 for 110 mio. kr. blev Sunderlands dyreste spiller nogen sinde. Senegaleseren Papy Djilobodji var heller ikke mødt i klubben efter sommerferien, men han dukkede for nogle uger siden op.

Basketball: Efter at have slået Leicester Riders skal Bakken Bears onsdag aften i anden runde af kvalifikationen til Champions League møde Charleroi Spirou fra Belgien, der mandag aften eliminerede israelske Hapoel Tel-Aviv.

Cykling: Danskerne Jacob Hindsgaul Madsen og William Blume Levy sluttede som nummer 9 og 21 i juniorernes enkeltstart ved VM i Innsbruck, som blev vundet af belgieren Remco Evenepoel.

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 7.00 Tennis: WTA Wuhan Open (k)

10.00 Cykling: VM, enkeltstart, junior (m)

14.30 Cykling: VM, enkeltstart, elite (k)

19.30 Håndbold: Århus-Nordsjælland (m)

5.00 Tennis: WTA Wuhan Open (k) TV3 Sport

18.30 Fodbold: Werder Bremen-Hertha Berlin

20.30 Fodbold: Bayern München-Augsburg

2.05 Ishockey: Nashville-Carolina Eurosport 1

8.30/13.30 Snooker: China Championship Eurosport 2

7.55/13.25Snooker: China Championship

20.45 Fodbold: Wolves-Leicester Vis mere

Fodbold: Den 25-årige målmand Lukas Fernandes, der var i den danske OL-trup i 2016, har efter et par ugers sygdom fået ophævet sin kontrakt med Sønderjyske. »Han startede jo med at slå Marin Skender af holdet i 2016/2017-sæsonen, og selv om han siden har stået lidt i skyggen af Sebastian Mielitz, har han været en god, loyal målmand i klubben, og vi ønsker alt det bedste for ham fremover«, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix Mandag aften vandt OB 4-0 over AC Horsens.

Fodbold: OB vandt med 4-0 over AC Horsens for første gang på hjemmebane i denne sæson, men træner Jakob Michelsen var alt andet end imponeret over sit hold. »Det var den dårligste kamp, vi spillede på bolden. Til gengæld forsvarede vi os rigtig godt og gav ikke mange omstillinger væk. Det er surrealistisk at have vundet 4-0 efter en lige affære, men det blev grundlagt, fordi vi kom så hurtigt foran«, sagde Jakob Michelsen til Ritzau.

Håndbold: Efter seks sejre i seks kampe får Nykøbing Falsters kvinder et lille rap over fingrene - eller hånden, nærmere. Holdet må undvære Kristina 'Mulle' Kristiansen de kommende måneder, fordi playmakeren skal opereres i den hånd, hun brækkede i en kamp i sidste uge mod TTH Holstebro. »Vi har et begrundet håb om, at Mulle igen er på toppen, når Santander Final 4 venter den 29. og 30. december«, skriver klubben på Facebook.