En gammel kending er tilbage i italiensk fodbold - på 3. klasse

Fodbold: Den tidligere ejer af storklubben AC Milan og forhenværende regeringschef i Italien, Silvio Berlusconi, er tilbage i det professionelle game. Avisen La Gazzetta dello Sport rapporterer således, at den snart 82-årige milliardær via sit selskab Fininvest har købt Serie C-klubben Monza. Silvio Berlusconi solgte i 2017 AC Milan for et milliardbeløb og har betalt ca. 22 millioner kroner for den 106 år gamle og meritløse Monza-klub fra den tredjebedste italienske række.

Tennis: Mange af de stærke navne på WTA Touren har svært ved at leve op til favoritværdigheden. 11 af de 16 seedede spillere er indtil videre sendt ud af den stærkt besatte WTA-turnering i Wuhan - kæmpebyen med 10 millioner indbyggere i det centrale Kina ved bredden af floden Yangtze. 3.-seedede Angelique Kerber måtte onsdag morgen dansk tid bøje sig for australske Ashleigh Barty, der sejrede 7-5, 6-1, mens 5.-seedede Petra Kvitova blev den lille i opgøret mod den useedede russer Anastasia Pavlyuchenkova, der vandt 3-6, 6-3, 6-3. De to vindere mødes nu i kvartfinalen. Andre seedede spillere, der har sagt farvel i Wuhan: Simona Halep, Julia Görges, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Caroline Garcia, Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko og Elise Mertens. 2.-seedede Caroline Wozniacki spiller cirka 13.30 mod den olympiske mester Monica Puig fra Puerto Rico.

Foto: Andres Kudacki/AP Tyske Angelique Kerber, der i denne sæson vandt Wimbledon, har på det seneste haft svært ved at spille op til sit bedste niveau.

Fodbold: Real Madrids offensivvåben Isco har fået fjernet blindtarmen og er ukampdygtig i omkring en måned. Holder tidsplanen når han lige akkurat storkampen mod Barcelona.

Cykling: Den tidligere danske mester Alexander Kamp forlader efter denne sæson Team Waoo og fortsætter hos Riwal Ceramicspeed. Det skriver TV2Sport.

Fodbold: Brøndby IF fastholder en forventning om et overskud på 12-22 millioner kroner i 2018, selv om klubben i en fondsbørsmeddelelse i dag meddeler, at den har lånt 18 mio. kr. af klubbens storinvestor Jan Bech Andersen. Administrerende direktør Jesper Jørgensen forklarer til Ritzau, at der er lavvande i klubkassen, fordi tv-indtægterne først bliver ankommer i januar og alle raterne for sommerens salg af målmanden Frederik Rønnow og Christian Nørgaard endnu ikke er indgået.

Badminton: Efter sejren i China Open fik Kim Astrup/Anders Skaarup kun én kamp i Korea Open, hvor de 5.-seedede danskere tabte til Lee Jhe-Huei/Lee Yang med 12-21, 21-14, 21-11. Det tog derimod Viktor Axelsen 26 minutter at spille sig videre fra 1. runde, hvor han vandt 21-9, 21-12 over Hsu Jen Hao fra Taiwan. Mathias Christiansen/Christinna Pedersen, David Daugaard/Frederik Søgaard samt Anders Antonsen og Line Kjærsfeldt er ligeledes videre, mens Jan Ø. Jørgensen, Hans-Kristian Vittinghus, Julie Jakobsen og 3.-seedede Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding tabte i 1. runde. 32-årige Vittinghus tabte i tre sæt til verdensranglistens nummer 63, den 22-årige kineser Zhao Junpeng, der møder Viktor Axelsen i anden runde, mens Jan Ø. Jørgensen førte 1-0 i sæt og 11-6 i andet, inden den 34-årige kinesiske legende Lin Dan vandt 19-21, 21-17, 21-15.