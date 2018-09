Stjerner på stribe bukker under ved Yangtze-floden

Tennis: Mange af de stærke navne på WTA Touren har svært ved at leve op til favoritværdigheden. 11 af de 16 seedede spillere er indtil videre sendt ud af den stærkt besatte WTA-turnering i Wuhan - kæmpebyen med 10 millioner indbyggere i det centrale Kina ved bredden af floden Yangtze. 3.-seedede Angelique Kerber måtte onsdag morgen dansk tid bøje sig for australske Ashleigh Barty, der sejrede 7-5, 6-1, mens 5.-seedede Petra Kvitova blev den lille i opgøret mod den useedede russer Anastasia Pavlyuchenkova, der vandt 3-6, 6-3, 6-3. De to vindere mødes nu i kvartfinalen. Andre seedede spillere, der har sagt farvel i Wuhan: Simona Halep, Julia Görges, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Caroline Garcia, Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko og Elise Mertens. 2.-seedede Caroline Wozniacki spiller cirka 13.30 mod den olympiske mester Monica Puig fra Puerto Rico.

Badminton: Efter sejren i China Open fik Kim Astrup/Anders Skaarup kun én kamp i Korea Open, hvor de 5.-seedede danskere tabte til Lee Jhe-Huei/Lee Yang med 12-21, 21-14, 21-11. Det tog derimod Viktor Axelsen 26 minutter at spille sig videre fra 1. runde, hvor han vandt 21-9, 21-12 over Hsu Jen Hao fra Taiwan. Mathias Christiansen/Christinna Pedersen, David Daugaard/Frederik Søgaard samt Line Kjærsfeldt er ligeledes videre, mens Jan Ø. Jørgensen, Hans-Kristian Vittinghus og Julie Jakobsen tabte i 1. runde. 32-årige Vittinghus tabte i tre sæt til verdensranglistens nummer 63, den 22-årige kineser Zhao Junpeng, der møder Viktor Axelsen i anden runde, mens Jan Ø. Jørgensen førte 1-0 i sæt og 11-6 i andet, inden den 34-årige kinesiske legende Lin Dan vandt 19-21, 21-17, 21-15.

Foto: Martin Rickett/AP Jose Mourinho (tv.) og Frank Lampard (th.) mødtes på sidelinjen på Old Trafford i går.

Fodbold: Jose Mourinho og Frank Lampard udgjorde i mange år et makkerpar som manager og spiller i Chelsea, men tirsdag aften mødtes de i ligacuppen som manager for henholdsvis Manchester United og Derby - med sidstnævnte som vinder på Old Trafford efter straffesparkskonkurrence. Derby kom foran 2-1 efter 86 minutter, da United efter en udvisning af målmanden Sergio Romero var en spiller undertal, men langt inde i overtiden Marouane Fellaini fik udlignet. I straffesparkskonkurrencen blev der scoret på 15 forsøg i træk, inden Uniteds Phil Jones brændte. Øvrige resultater: Oxford-Manchester City 0-3, Wolverhampton-Leicester 0-0 (1-3 i straffespark), Presten-Middlesbrough 2-2 (3-4).



Fodbold: Randers FC er færdig i pokalturneringen efter et 2-1-nederlag efter forlænget spilletid til Kolding IF fra 2. division. »Vi førte og var en mand i overtal, og så blev det en fiasko, for det skulle vi kunne have klaret os igennem. Vi stiller op med mange reserver, og vi skifter også ud undervejs, hvor vi tager et par sikre kort ud, og erstatter med nogle unge«, siger Randerstræner Thomas Thomasberg til Randers Amtsavis.

Fodbold: Christian Nørgaard sad atter på bænken i hele kampen, da Fiorentina i Serie A tabte 2-1 til Inter, hvis mål blev scoret af Mauro Icardi og Danilo D'Ambrosio.

Fodbold: Antoine Griezmann, Thomas Partey og Koke scorede målene, da Atletico Madrid med en 3-0-sejr over Huesca i den spanske Primera Division, hvor Espanyol slog Eibar 1-0 på et mål af Mario Hermoso og Real Sociedad spillede 2-2 mod Rayo Vallecano.