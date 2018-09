Teenage-fænomen må leve med tilnavnet Den ny Merckx efter endnu en gigantisk VM-triumf Trods et barskt styrt sejrede belgieren Remco Evenepoel suverænt i juniorernes linjeløb. Dansker på 5. pladsen.

Prædikatet »Den ny Eddy Merckx« må det 18-årige belgiske fænomen Remce Evenepoel utvivlsomt leve med længe endnu, for han bliver ved med at levere så exceptionelle præstationer, at sammenligningen med hans legendariske landsmand er uundgåelig.

I juniorernes 131,8 km lange opgør om VM-medaljer på landevejene i Tirol viste Evenepoel sig ligesom på enkeltstarten i tirsdags tilintetgørende suveræn, og trods et barskt styrt, der en overgang satte ham langt tilbage, nåede han til målet i Innsbruck 1,25 minut foran sin nærmeste rival tyskeren Marius Mayrhofer.

Bronzen gik til italieneren Alessandro Fancellu i et tæt spurtduel med schweizeren Alexandre Balmer 1.38 minut efter vinderen, mens Frederik Wandahl kørte en flot 5. plads hjem til Danmark, da han var hurtigst i en sekstet, der nåede til vejs ende med et minus på 3.20 minutter.

Tilnavnet er ude af proportioner

»Jeg ved udmærket, at medierne kalder mig Den nye Merckx, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved«, lød det fra en yderst veltalende Remco Evenepoel, da han langt om længe dukkede op på pressemødet.

»Jeg synes bare, det er ude af proportioner, at give mig sådan et tilnavn, for jeg er jo ikke i nærheden af at have præsteret det, Merckx formåede. Jeg er en juniorrytter. Jeg har hverken vundet Tour de France eller VM hos de professionelle. Jeg kan ikke engang kaldes champion, for det er ryttere som netop Merckx og Contador«.

»Jeg drømmer da om at lave noget rigtigt stort en dag, men det ligger flere år ude i fremtiden. Nu skal jeg først til at lære det professionelle job helt fra bunden hos Quick-Step, og så skal vi sammen sætte os mål, der er realistiske for mig. Derefter kan vi så småt begynde at se på, hvor langt jeg kan nå«.

Røg ned i massestyrt med 71 km tilbage

Lige fra det tidspunkt, da Remco Evenepoel var kommet på cyklen igen efter at have været involveret i en gigantisk styrt med 71 km tilbage, var han stort set alene om føringsarbejdet - først i en hæsblæsende jagt over 38 km for at nå helt frem til fronten igen og siden i det afgørende fremstød sammen med tyskeren Marius Mayrhofer.



Denne havde været ude i et langt udbrud sammen med italieneren Andrea Piccolo, da Evenepoel kom stormende op til dem og tilsyneladende fuldstændig upåvirket af den lange forfølgelse, han havde været ude i, straks tog spidsen.

Mens italieneren hurtigt måtte slippe, prøvede Mayrhofer at holde trit med belgieren uden at tage en eneste føring, men Evenepoels tempo var så højt, at tyskeren ganske enkelt blev sat fra hjul, da der manglede små 20 km.

Bevarede roen efter styrtet

»På et tidspunkt sagde tyskeren, at jeg bare skulle tage ham med hjem til stregen, så skulle han nok lade mig vinde, men så dum var jeg altså ikke«, kom det med et stort smil fra den dobbelte verdensmester.

»Da jeg styrtede, bevarede jeg roen, for jeg havde ikke slået mig slemt. Jeg tjekkede, om min cykel var i orden, men baghjulet duede ikke mere, og det tog ret lang tid, før jeg fik et nyt, så jeg tror, jeg satte lidt over to minutter til«.

»Jeg fik hjælp undervejs af et par holdkammerater, men det meste af slæbet måtte jeg tage alene, og det kostede bestemt mange kræfter. Men der var da overskud til at juble på det sidste par km, da jeg var sikker på, at jeg havde lagt konkurrenter afgørende bag mig.

Foruden Frederik Wandahl kom af danskerne også Aksel Bechskot-Hansen og Robin Skivild i mål - førstnævnte som nr. 18 med et minus på 7.20 minutter efter et voldsomt styrt på en nedkørsel og Skivild på 24. pladsen 10.47 minutter bagude blandt de 84 af 159 startende ryttere, som fuldførte.