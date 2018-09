Europa udbygger føringen til 8-3 over USA

Direkte sport i tv DR2 19.30 Håndbold: Sp. Lissabon-BSV (m) TV 2 16.10 Håndbold: Danmark-Polen (k) TV 2 Sport 12.00 Cykling: VM - linjeløb, elite (k)

18.45 Håndbold: Danmark B-Norge (k) 21.30 Cyklecross: World Cup (m) 23.15 Cyklecross: World Cup (k) 04.00 Badminton: Korea Open - finale TV3+ 14.00 Formel 1: Ruslands GP - kval. 18.30 Fodbold: Chelsea-Liverpool TV3 Sport 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-Hobro

19.30 Håndbold: Kristianstad-Barca (m) TV3 Max 15.05Håndbold: Berlin-Magdeburg (m)

17.00Fodbold: Nice-Paris SG 20.00 Håndbold: Zagreb-Paris SG (m) 6'eren 13.30 Fodbold: West Ham-Manchester U. 16.00 Fodbold: Huddersfield-Tottenham Eurosport 1 13.30Snooker: China Championship

Eurosport 2 13.45 Snooker: China Championship

Vis mere

Golf: Europa fortsætter pointstimen ved Ryder Cup. Lørdag formiddag udbyggede Rory McIlroy og Sergio García europæernes føring til 6-3, da de slog Tony Finau og Brooks Koepka i fourball med 2&1, hvilket vil sige, at duoen var foran med to huller, da der manglede et enkelt. Sejren var Europas sjette i træk ved den prestigefyldte golfturnering.

McIlroy og García var lørdag to gange foran med fire huller, inden amerikanerne med tre vundne huller i træk gjorde matchen spændende. Med et godt put på næstsidste hul sikrede spanske Sergio García dog Europa matchsejren.

Kort efter blev det også til 7-3 til Europa, da Paul Casey og Tyrrell Hatton vandt med 3&2 over den amerikanske verdensetter, Dustin Johnson, og Rickie Fowler.

I lørdagens tredje fourball blev det også til europæisk triumf. Her slog Francesco Molinari og Tommy Fleetwood amerikanske Tiger Woods og Patrick Reed med 4&2. Det er Molinari og Fleetwoods tredje matchsejr ved turneringen.

Amerikanerne sluttede formiddagens matcher af med at reducere til 4-8, da Justin Thomas og Jordan Spieth vandt med 2&1 over Ian Poulter og Jon Rahm. (Ritzau)

Tennis: Margarita Gasparyan fra Rusland vandt WTA-turneringen i Tashkent med en sikker sejr i to sæt over landsmandinden Anastasia Potapova. Cifrene lød 6-2 og 6-1.

Badminton: Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er klar til finalen i mixeddouble ved Korea Open efter en sejr i tre sæt over sydkoreanske Seo Seung-jae og Chae Yujung. Sætcifrene 20-22, 21-13, 21-15. I finalen søndag venter de 5. seedede kinesere He Jiting og Du Yue i finalen. Korea Open er som Super 500-turnering rangeret på fjerdehøjeste niveau.

Motorsport: Kevin Magnussen skal senere lørdag køre kvalifikation til søndagens formel 1-grandprix i russiske Sotji. I den 3. og sidste træning fik den danske Haas-kører noterer 9. bedste tid - 1,7 sekunder langsommere end den førende i VM-serien, Lewis Hamilton (Mercedes).

Motorsport: 2019 byder på et bemærkelsesværdigt comeback i formel 1 til Daniil Kvyat. Russeren er i flere omgange dømt færdig i motorsportens fineste klasse siden han i 2014 debuterede for Toro Rosso - holdet han skal køre for næste år. I 2015 blev Kvyat forfremmet til Red Bull, men året efter røg han retur til Toro Rosso og i 2017 helt ud af formel 1. Hos Toro Rosso afløser Kvyat Pierre Gasly, der næste sæson skal til Red Bull.

Golf: I forbindelse med Ryder Cup var amerikaneren Brooks Koepka var uheldig at sende bolden lige i ansigtet på en kvindelig tilskuer, da han slog ud på 6. hul. Kvinden faldt blødende om og blev bragt til hospitalet, men det blev senere oplyst, at hun ikke var kommet slemt til skade.

Cykling: Den tredobbelte verdensmester Peter Sagan har forlænget sin kontrakt med Bora-Hansgrohe, så den nu løber til og 2021.

Fodbold: Allan Sousa fra Vejle, der i superligakampen mod Randers fredag scorede sit 5. sæsonmål, er omgærdet af stor interesse fra andre klubber. Hvis buddet er højt nok, vil den østjyske klub da også gerne sælge brasilianeren. Teknisk direktør i Vejle, Jakob Krüger, siger til Ritzau, at spillersalg er en del af forretningsplanen i Vejle.