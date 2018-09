Veteranen Valverde tager endelig sit VM-guld

Tennis: Verdensranglistens nr. 1, Simona Halep, er inde i en rigtig dårlig stime i øjeblikket. Rumæneren, der skuffede stort i både Wuhan og ved US Open, måtte søndag morgen dansk tid opgive at fuldføre sin 1. runde-kamp i Beijing mod tunesiske Ons Jabeur, som dermed vandt 6-1, 0-0. Halep fik en skade i ryggen. Andenseedede Caroline Wozniacki skal i sin 1. runde-kamp møde schweiziske Belinda Bancic.

Håndbold: Nadia Offendal er blevet kaldt ind som erstatning for Mia Rej på det danske kvindelandshold. Det skriver Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside. Rej udgik lørdag med en tilsyneladende alvorlig skade, da Danmark mødte Polen i Golden League. 23-årige Nadia Offendal har under den nuværende landsholdssamling været tilknyttet udviklingslandsholdet, men er altså nu blevet en del af A-landsholdet, der søndag eftermiddag spiller mod Norge.



Fodbold: Det går godt for Jacob Bruun Larsen i den tyske storklub Dortmund. Onsdag scorede den 20-årige dansker sit første mål i Bundesligaen og lavede en assist i holdets 7-0-sejr over Nürnberg. Lørdag nettede han igen, da Dortmund vendte 0-2 til 4-2 og slog Bayer Leverkusen. En sejr, der sendte holdet fra Ruhrdistriktet op på førstepladsen i den bedste tyske række. Men Jacob Bruun Larsen holder trods succesen stadig begge ben på jorden. »Det er fantastisk (med en sejr, red.), men som jeg også tidligere har sagt, så koncentrerer jeg mig ikke om stillingen. Jeg ser bare frem til i morgen og den næste kamp, og vi bliver ved med at arbejde hårdt«, sagde den unge dansker efter lørdagens kamp til Bundesligaens tv-kanal.

Fodbold: Det gik vildt for sig, da Simon Kjærs holdkammerat Ever Banega lørdag på udebane bragte Sevilla foran 2-0 mod Eibar på et straffespark. Så vildt, at gelænderet, der adskilte de medrejsende Sevilla-fans bag målet fra banen, kollapsede med det resultat, at adskillige personer faldt ned. Kampen blev efterfølgende stoppet i 8 minutter. Heldigvis var faldet ikke så langt, men 8 Sevilla-fans måtte alligevel køres til et nærliggende hospital med mindre skader. Episoden fik efterfølgende Sevilla til at dedikere sejren, der endte med at være på 3-1, til de tilskadekomne tilhængere.