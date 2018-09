Ryder Cup: Thomas Bjørns hyldes for sin afgørende indsats som kaptajn Kaptajnens valg af de fire wildcards blev en afgørende faktor for Europas sikre sejr.

En Ryder Cup-match udgøres af 28 matcher, hvilket betyder op til 500 hullers hulspil og i nærheden af 4.000 golfslag, så det er svært at pege på ét afgørende moment i Europas storsejr over USA på Le Golf National.

Skal man alligevel gøre det, kunne man iklædt de rødhvide nationalbriller vælge udnævnelsen af Thomas Bjørn som kaptajn for det europæiske hold for 20 måneder siden som en udslagsgivende faktor.



Thomas Bjørn ihærdige og grundige arbejde som ansvarlig for især udtagelsen af de fire wild cards kom i hvert fald til at spille en væsentlig rolle, da Europa tilbageerobrede det prestigefyldte trofæ ved at vinde 17,5-10,5 over USA.



Bebrejdelserne og skeptikerne var mange, da Thomas Bjørn satsede benhårdt på rutinen ved at supplere de otte direkte kvalificerede med Ian Poulter, Paul Casey Henrik Stenson og Sergio Garcia, men den 47-årige silkeborgenser har godt grund til sit klassiske, skæve smil, når han lader øjene løbe ned over resultatlisten.

Hans fire wilds cards samlede 9,5 point ud af 14 mulige og 3,5 af 4 mulige point i søndagens singler, mens den amerikanske kaptajns valg af Phil Mickelson, Tiger Woods, Tony Finau og Bryson DeChambeau kastede 2 point af sig. Woods tabte alle sine 4 matcher, DeChambeau tabte alle sine 3 matcher, 48-årige Mickelson tabte begge sine matcher og Finau vandt 2 af sine 3 matcher.

Hvad var din bedste beslutning i ugens løb, blev Thomas Bjørn spurgt i et tv-interview, da sejren var en kendsgerning.

»Det ved jeg ærligt talt ikke«, sagde kaptajnen med klædelig beskedenhed efter at have tænkt sig godt om.

»De 12 spillere har været utrolige og har leveret et fantastisk dedikeret stykke arbejde. De gjorde mit arbejde nemt«, sagde Thomas Bjørn om sit hold, der ganske usædvanlige alle bidrog med point i løbet af de tre dage.

Sergio Garcia lavede 3 point i sine 4 matcher, og dermed bidrog spanieren til matchens massive historik ved at sætte en rekord som den mest scorende i Ryder Cups historie. 38-årige Garcia har i sine 9 Ryder Cup-optrædener bidraget med 25,5 point og da Garcia i går vandt sin single over Rickie Fowler, overgik han endnu en gang englænderen Nick Faldo.

Garcia tog i 1999 som 19-årig rekorden som alle tiders yngste Ryder Cup-spiller fra Faldo, der stadig har rekorden for flest Ryder Cup-optrædener med 11.

Thorbjørn Olesen spillede sin første og bidrog til Europas sejr ved at besejre verdens nummer 10, Jordan Spieth, med 5&4, men Olesen var også den eneste europæer, der kun spillede én af matcherne fredag og lørdag, efter han havde tabt sin debut i fourball sammen med Rory McIlroy.

»Som ven og stor fan af ham er jeg glad på hans vegne. Han havde det svært ved Ryder Cup de to første dage, så det her er fantastisk for ham«, sagde Thomas Bjørn til golfchannel.com om landsmanden, der fik en gevaldig krammer ledsaget af en længere forklaring af kaptajnen under fejringen af den europæiske sejr.

Italieneren Francesco Molinari satte en anden rekord, der gjorde ham til Europas allerstørste helt i holdmatchen.

Som den første europæer nogen sinde og som den første siden amerikaneren Larry Nelson i 1979 (!) vandt Molinari samtlige sine fem matcher i løbet af weekenden. Sammen med debutanten Tommy Fleetwood vandt Molinari tre gange over Tiger Woods med forskellige makkere og over Jordan Spieth og Justin Thomas i lørdagens foursoumes. Det var første gang nogen sinde, et europæisk par gik ubesejret gennem fire matcher, men Fleetwood mistede sin perfekte score, da han i søndagens single blev besejret af Webb Simpson.