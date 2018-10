Amerikaner slår Morten Andersens NFL-rekord

Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.30Tennis: China Open (k) 19.30 Håndbold: Nordsj.-KIF Kolding (m) TV3 Sport 06.35 Tennis: China Open (m) 19.00Fodbold: FCN-SønderjyskE 22.45Dart: World Grand Prix 02.10NFL: Denver-Kansas City TV3 Max 07.00Tennis: Rakuten Japan Open (m) 21.00 Fodbold: Bournemouth-Crystal P. 05.05Tennis: Rakuten Japan Open (m) Eurosport 1 08.00Standardvogne: Kinas VM-afdeling 10.30Bordtennis: World Cup, finale (k) 15.00Roadracing: Superbike, Fransk GP 19.00Fodbold: NY Red Bulls-Atlanta Vis mere

Amerikansk fodbold: Indianapolis Colts' kicker Adam Vinatieri slog søndag en af danske Morten Andersens rekorder i den amerikanske NFL-liga. Med et fieldgoal mod Houston Texans nåede Vinatieri op på 566 og gik dermed forbi danskeren, der præsterede 565 i sin karriere. Adam Vinatiri nærmer sig også en anden af Morten Andersens rekorder idet han nu blot mangler 26 point for at slå Morten Andersens 2.544.



Motorsport: Lewis Hamilton har vundet 70 formel 1-grandprixer, men den seneste søndag i Sotji, er den britiske verdensmester knap så stolt af. Den blev nemlig en realitet via en teamordre, hvor Mercedes-kollegaen Valtteri Bottas blev bedt om at lade Hamilton komme forbi, men allerede under løbet forsøgte verdensmesteren at undgå netop den situation. »Sig til ham, at han skal køre hurtigere«, lød det over radioen, og senere erklærede Hamilton, at »jeg ønskede det ikke. At overhale Valtteri føltes ikke godt«. Med sejren øgede Lewis Hamilton sin føring i VM-serien, og han har nu et forspring på 50 point til Ferraris Sebastian Vettel.

Proud of our team for a 1-2 here in Russia. I always want to win in the right way and want to acknowledge Valtteri. He did an incredible job this weekend and the team made a tough decision. We have to embrace the moment still and we move forward to Japan @MercedesAMGF1 #RussianGP pic.twitter.com/fR0irA7XLQ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 30. september 2018

Håndbold: En af verdens bedste på kvindesiden, norske Nora Mørk, er blevet slået alvorligt tilbage i bestræbelserne på at vende tilbage på banen efter en korsbåndsskade. Højrebacken, der spiller for ungarske Györ, havde håbet at blive klar til EM i november og december, men under genoptræningen er hun blevet ramt af en skade i menisken og skal igennem endnu en operation.

»Det er første gang, jeg mærker følelsen af at være knust, at miste modet og motivationen. Nu ved jeg ikke, hvordan den videre vej ser ud, for nu er jeg bare en håndboldspiller, der ikke spiller håndbold«, siger Nora Mørk til norsk TV 2.

Motocross: For andet år i træk har Thomas Kjer Olsen vundet bronze ved VM. Den 21-årige dansker, der kører i MX2-klassen, sikrede søndag medaljen, da sæsonens sidste to VM-løb blev kørt i Imola i Italien. Jorge Prado blev en suveræn verdensmester med 873 point. Letten Pauls Jonass blev en lige så sikker nummer to med 777 point.