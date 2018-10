Dopingsynderen, der fik dansk støtte, er udelukket igen

Direkte sport i tv Tirsdag 2. oktober TV 2 Sport 6.30/13.30Tennis: China Open (k) 19.30 Håndbold: Aalborg-Mors-Thy (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U-Valencia TV3 Sport 6.35 Tennis: China Open (m) 14.00 Fodbold: U19, Bayern-Ajax 16.00 Fodbold: U19, Manchest. U-Valencia 18.55 Fodbold:Hoffenheim-Manchester C 21.00 Fodbold: Bayern München-Ajax TV3 Max 7.00/11.00 Tennis: Japan Open (m) 13.00 Tennis: China Open (m) 18.55 Fodbold: Juventus-Young Boys 21.00 Fodbold: CSKA Moskva-Real Madrid 5.05 Tennis: Japan Open (m) Eurosport 1 12.55/18.55 Snooker – European Masters Eurosport 2 12.55 Snooker – European Masters Vis mere

Fodbold: De peruvianske dopingsynder Paolo Guerrero, som sågar blev forsvaret af den danske landsholdsanfører Simon Kjær, har fået stadfæstet sin dopingkarantæne hos en føderal domstol i Schweiz. Paolo Guerrero blev i oktober 2017 testet positiv for kokain efter en VM-kvalifikationskamp for Peru og idømt 6 måneders karantæne af Fifa, inden Den Internationale Sportsdomstol takserede straffen til 14 måneder udenfor. 34-årige Paolo Guerrero havde kort før VM dog held med at få sat karantænen på standby, så han kunne spille ved VM, men nu ser det ud til, at Guerrero, der i august skrev kontrakt med den brasilianske klub Internacional, altså skal afsone resten af karantænen.

Fodbold: Mathias Jensen spillede fra start, da Celtra Vigo mandag aften måtte nøøjes med 1-1 hjemme mod Getafe i La Liga. Den tidligere FC Nordsjælland-anfører blev i sin debut taget ud efter 77 minutter, mens Pione Sisto kom ind i 81. minut.

Fodbold: FC Nordsjællands 19-årige kantspiller Jonathan Amon er for første gang i karrieren udtaget til USA's landshold.

Golf: Amerikaneren Patrick Reed er ud med riven efter det store nederlag til Europa i Ryder Cup. »Hver dag så jeg et skilt med ordene: Efterlad dit ego ved dørtærsklen. Det gør de (europæerne, red.) bedre end os«, siger Patrick Reed til New York Times. Kaptajn Jim Fyruk traf ifølge Reed nogle dårlige beslutninger undervejs. Ikke mindst da han valgte at lade Reed sidde over i to foursome-kampe fredag og lørdag. »For en, der er så succesfuld som mig i Ryder Cup, så synes jeg ikke, at det er klogt at sætte mig på bænken to gange, siger Patrick Reed, der lavede 1 af 3 mulige point, de tre gange han blev sendt på græsset.

Fodbold: Bournemouth fortsatte de fine takter i denne Premeir League-sæson, da det mandag aften på hjemmebane blev til en 2-1-sejr mod Crystal Palace. Sejren blev sikret tre minutter før tid, da Junior Stanislas scorede på straffespark. Bourmnem,outh er nummer 7 med 13 point for 7 kampe.





Håndbold: Esbjerg bliver 29. og 30. december vært for Final 4-stævnet i pokalturneringen for kvinder. Team Esbjerg møder i den ene semifinale Odense Håndbold, mens Nykøbing Falster og Randers HK spiller den anden.

Fodbold: CSKA Moskva-målmanden Igor Akinfejev stopper på det russiske landshold. 111 landskampe blev det til for den 32-årige, der debuterede som teenager tilbage i 2004.