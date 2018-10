Stærk kineser tager en stor skalp på hjemmebane

Direkte sport i tv Tirsdag 2. oktober TV 2 Sport 6.30/13.30Tennis: China Open (k) 19.30 Håndbold: Aalborg-Mors-Thy (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U-Valencia TV3 Sport 6.35 Tennis: China Open (m) 14.00 Fodbold: U19, Bayern-Ajax 16.00 Fodbold: U19, Manchest. U-Valencia 18.55 Fodbold:Hoffenheim-Manchester C 21.00 Fodbold: Bayern München-Ajax TV3 Max 7.00/11.00 Tennis: Japan Open (m) 13.00 Tennis: China Open (m) 18.55 Fodbold: Juventus-Young Boys 21.00 Fodbold: CSKA Moskva-Real Madrid 5.05 Tennis: Japan Open (m) Eurosport 1 12.55/18.55 Snooker – European Masters Eurosport 2 12.55 Snooker – European Masters Vis mere

Tennis: Den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko fra Letland er i den grad kommet ned på jorden efter sin opstigning til tenniseliten. Denne sæson har budt på en stribe skuffelser, og tirsdag kulminerede det med et usædvanligt grimt nederlag i China Opens 2. runde. Hjemmefavoritten Qiang Wang, der havde modtaget et wildcard til turneringen, viste ingen nåde, da hun først kom oven på mod den 12.-seedede lette og sejrede 6-0, 6-0.

Speed skating: Claudia Pechstein fortsætter sin kamp mod det, hun hævder er justitsmord i forbindelse med en dopingdom, hun afsonede fra 2009-2011. Den nu 46-årige tysker, der fortsat er aktiv, blev i 2009 dopingdømt alene på indicier med baggrund i hendes såkaldte blodpas. Siden har hun sideløbende med sit comeback forsøgt at rense sit navn ved både nationale og særlige domstole, herunder Den Internationale Sportsdomstol (Cas), som Pechstein tirsdag stod ansigt til ansigt med ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Pechstein havde trukket Cas i retten for manglende uafhængighed og objektivitet, da deres dommere er udpeget fra idrættens verden. Men hun led nederlag igen. Cas skal dog betale en erstatning til Pechstein for ikke at have givet hende mulighed for en offentlig høring i forbindelse med hendes appelsag.

I 2010 viste undersøgelser af Pechsteins blod, at hun – som sin far - lider af en sjælden blodabnormitet, der kan have forvoldt de voldsomme udsvinget i hendes blodpas. Pechstein-sagaen har i Tyskland haft enorm bevågenhed. Pechstein er femdobbelt OL-guldvinder og seksdobbelt verdensmester – også er hun i øvrigt politibetjent.

Fodbold: Den tidligere landsholdsspiller og tv-vært Peter Møller bliver ansat som fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU). Det meddeler DBU i en pressemeddelelse. Peter Møller skal indgå som sparringspartner for de forskellige landstrænere - både for kvinder og mænd - og samtidigt arbejde med talentudvikling, træneruddannelse og andre dele af udviklingen af dansk fodbold.

»Fodbold er og bliver den største sportsgren - både for spillere og fans. Det har jeg selv oplevet både som spiller og senere som studievært. Jeg glæder mig til at bidrage til den fortsatte udvikling af dansk landsholdsfodbold og dansk fodbold samlet set - og til at arbejde sammen med dygtige kolleger både på og udenfor banen«, siger Peter Møller.

Fodbold: FCK-spilleren Peter Ankersen vil tilbage på landsholdet, som han blev vraget til kort før VM. »Det føler jeg godt, at jeg kan sige nu, for jeg synes også, med respekt for alle de højrebacker, at jeg er den bedste, og jeg fortjener en chance igen«, siger Ankersen til BT. Landstræner Åge Hareide udtager sin trup til kampene mod Irland og Østrig i morgen.

Fodbold: De peruvianske dopingsynder Paolo Guerrero, som sågar blev forsvaret af den danske landsholdsanfører Simon Kjær, har fået stadfæstet sin dopingkarantæne hos en føderal domstol i Schweiz. Paolo Guerrero blev i oktober 2017 testet positiv for kokain efter en VM-kvalifikationskamp for Peru og idømt 6 måneders karantæne af Fifa, inden Den Internationale Sportsdomstol takserede straffen til 14 måneder udenfor. 34-årige Paolo Guerrero havde kort før VM dog held med at få sat karantænen på standby, så han kunne spille ved VM, men nu ser det ud til, at Guerrero, der i august skrev kontrakt med den brasilianske klub Internacional, altså skal afsone resten af karantænen.