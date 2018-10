Mourinho beklager sig over politiet

Direkte sport i tv Onsdag 3. oktober TV 2 Sport 06.30/15.00 Tennis: China Open (k) 18.30 Håndbold: Aalborg-København (k) 20.30 Håndbold: TTH Holstebro-BSV (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Barcelona TV3 Sport 06.35 Tennis: China Open (m) 13.55 Fodbold: U19-Napoli-Liverpool 15.55 Fodbold: U19-Dortmund-Monaco 18.55 Fodbold: Paris SG-Røde Stjerne 21.00 Fodbold: Napoli-Liverpool 01.35 Ishockey: Washington-Boston TV3 Max 07.00/11.00 Tennis: Japan Open (m) 13.30 Tennis: China Open (m) 18.55 Fodbold: Lok. Moskva-Schalke 04 21.00 Fodbold: Dortmund-Monaco 01.05 Ishockey: Toronto-Montreal 05.05 Tennis: Japan Open (m) Eurosport 1 16.00 Cykling: Belgium Cup 18.55 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.30 Skihop: Summer Grand Prix 12.55 Snooker: European Masters Vis mere

Fodbold: Manchester Uniteds forberedelser til gårsdagens 0-0-møde med Valencia på hjemmebane i Champions League var ikke de bedste, lyder det fra manager José Mourinho. Kampen startede fem minutter for sent, da politiet i Manchester ifølge Mourinho ikke ville ofre mandskab på at eskortere holdbussen fra hotellet til Old Trafford. »Vi tog fra hotellet kl. 19 og håbede på at 30 minutter ville være rigeligt. Det er det normalt. Politiet nægtede at give os eskorte og derfor tog det 75 minutter«, lyder det klagende fra den hårdt pressede José Mourinho.

Fodbold: Cristiano Ronaldo var i karantæne og sad på lægterne, da Juventus sejrede 3-0 over Young Boys i Champions League. Alle tre mål blev sat ind af argentineren Paulo Dybala. Den 24-årige siger, at Ronaldos ankomst til Torino har haft en positiv effekt på ham. »Det har fået mig til at arbejde hårdere og komme i form at blive holdt udenfor, og det får jeg gavn af nu«, siger Dybala ifølge Ritzau.

Fodbold: Manchester City måtte slide hårdt for en 2-1-sejr i Tyskland over Hoffenheim i Champions League. Sejrsmålet faldt først i 87. minut. City-manager Pep Guardiola siger, at det er den slags kampe, der er med til at forme et storhold. »Vi har brug for at gennemgå den her slags oplevelser for at forbedre os og for at blive bedre. Man kan ikke tage de næste skridt fremad, hvis man ikke lider eller har oplevelser, hvor man kæmper mod alt og alle«, siger han i følge Ritzau og fortsætter: »Det her er ikke ligesom Premier League eller Bundesligaen. Alle hold er så gode, og de er så svære at slå«.

Fodbold: DBU's nye fodbolddirektør Peter Møller sætter barren højt, når det gælder kommende VM- og EM-slutrunder. »Vi vil med til slutrunderne, for jeg ved, hvor meget det betyder at få de her store oplevelser«, siger han ifølge Ritzau og uddyber: »På det her niveau skal vi vinde så mange kampe som muligt, vi kan ikke eksperimentere med ting, for målsætningen er meget klar: Vi skal med til alle slutrunder, så vidt det er muligt«. Alt andet er uambitiøst, mener Møller.



Fodbold: Pierre-Emile Højbjerg og Southampton er videre til 1/8-finalerne i den engelske Liga Cup efter en dramatisk kamp mod Everton. Danskeren scorede til 3-2 i straffesparkskonkurrencen, der sluttede 4-3 til Southampton.