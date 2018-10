NHL-kongen Eller scorer, vinder og får et par på kassen

Direkte sport i tv Torsdag 4. oktober TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 17.55 Cykling: Rekordforsøg/Mikkel Bjerg 19.20 Håndbold: Sønderjy.-Nordsjæll. (m) TV3+ 2.15 NFL: New England-Indianapolis TV3 Sport 8.35 Tennis: China Open (m) 20.00 Dart: World Grand Prix 2.55 Formel 1: Japans G. Prix, træning TV3 Max 7.00 Tennis: Rakuten Japan Open (m) 18.55 Håndbold: Magdebu.-Hannover (m) 1.05 Ishockey: Pittsburgh-Washington 5.05 Tennis: Rakuten Japan Open (m) 6'eren 18.55 Fodbold: Bordeaux-F.C. København 21.00 Fodbold: Chelsea-Videoton Eurosport 1 13.00/19.00 Snooker, European Masters Eurosport 2 18.55 Fodbold: Qarabag-Arsenal 21.00 Fodbold: Eintracht Frankfurt-Lazio Vis mere

Ishockey: Lars Eller, der i sidste sæson scorede det afgørende mål for Washington i NHL-finalenserien mod Las Vegas, fortsætter i den nye sæson, hvor han slap i sidste. I sæsonpremieren sejrede de forsvarende mestre fra hovedstaden 7-0 over Boston Bruins. Lars Eller bidrog med opgørets sidste mål 11. minutter inde i 3. periode. Målmanden Frederik Andersen åbnede også med en sejr, men ikke helt så suverænt som Eller. Toronto Maple Leafs besejrede først Montreal Canadiens 3-2 efter overtid.

Ishockey: Lars Eller fejrede naturligvis sin scoring til 7-0, men det blev for meget for Boston-spilleren Brad Marchand. Marchand gik kort efter scoringen til angreb på danskeren, der måtte tage imod et par knytnæveslag. »Hans fejring var unødvendig. Han tog et sving ind foran vores udskiftningsboks og jublede i en 7-0-sejr. Det lod jeg ham forstå«, siger Brad Marchand ifølge AP.

Brad Marchand messing up Lars Eller’s face pic.twitter.com/KUZ9iEa9sw — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 4. oktober 2018

Fodbold: Nicklas Bendtner er ifølge Rosenborg-træner Rini Coolen længere fremme i sin skadesheling end hidtil antaget. »Det er glædeligt og fint, at han snart er tilbage. Vi vurderer situationen hele tiden. Jeg tror, at Nicklas er tilbage efter landskamppausen. Så løber vi ikke nogen stor risiko«, siger Rini Coolen til avisen Dagbladet. Han vil ikke udelukke, at danskeren med de mange prekære sager udenfor banen, spiller allerede igen på søndag. »Lige nu viser han sig frem. Vi skal bare være sikre på, at han kan tåle at spille kamp. Jeg kan ikke garantere noget. Vi har et tæt kampprogram og få træninger«, siger Coolen. Rosenborg møder på søndag Sandefjord.



Atletik: Dansk Atletik Forbund (DAF) har fyret landstræner Piotr Haczek. Polakken er overrasket over fyringen. beslutningen. »Jeg er skuffet, for jeg har lavet gode resultater med atleterne i de seneste fire år. Så det kom som en stor overraskelse for mig, at de havde taget den beslutning«, siger den fyrede træner til DR. DAF begrunder fyringen med uenighed om den fremtidige strategi.





Fodbold: Champions League rundede 8.000 scoringer onsdag aften og passende var det et af de helt store navne, der satte mål nummer 8.000 ind. Scoringen faldt i Atlético Madrids 3-1-sejr over Club Brugge og blev signeret af den franske verdensmester Antoine Griezmann. Club Brugge var i øvrigt også en del af det første mål overhovedet i mesterligaens gruppespilsfase. Det blev scoret af nigerianeren Daniel Amokachi i belgiernes 1-0-sejr over CSKA Moskva den 25. november 1992.

Fodbold: Atlético Madrids-træner Diego Simeone hylder efter 3-1-sejren over Club Brugge netop Antoine Griezmann. »Jeg sagde det i sidste sæson, og jeg vil sige det igen. Griezmann er den bedste spiller i verden… Han vandt Europa League, verdensmesterskabet, Super Cuppen og sluttede som toer i en liga med Barcelona og Real Madrid«, forklarer Diego Simeone ifølge Ritzau.