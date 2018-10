Ronaldos storsponsor er bekymret over beskyldninger

Direkte sport i tv DR 2 20.00 Fodbold: Holland-Danmark (k) TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Rungsted-SønderjyskE TV3 Sport 13.35 Tennis: ATP China Open (m 19.00 Fodbold: SønderjyskE-Vejle 21.45 Fodbold: Toulouse-Nice 1.05 Ishockey: Columbus-Carolina 5.00 Formel 1: GP Japan, træning TV3 Max 7.00 Tennis: Rakuten Japan Open (m) 17.45 Fodbold: Viborg-HB Køge 20.30 Fodbold: Bremen-Wolfsburg 6'eren 21.00 Fodbold: Brighton-West Ham Eurosport 1 13.00/19.00 Snooker, European Masters Vis mere

Fodbold: Nike er »dybt bekymret« over den beskyldning om voldtægt, som en amerikansk kvinde har rettet mod fodboldstjernen Cristiano Ronaldo, skriver The Guardian ifølge Ritzau. Ronaldo har en længerevarende sponsoraftale med amerikanske Nike, som ifølge den engelske avis menes at have en værdi på 768 millioner pund. Det svarer til næsten 6,5 milliarder kroner.

»Vi er dybt bekymrede over de foruroligende beskyldninger og vil fortsætte med at følge situationen«, lyder det fra Nike. EA Sports, der også har en kontrakt med Ronaldo, følger ligeledes nøje udviklingen i sagen.

Motorport: En uge efter det russiske grandprix er formel 1-feltet atter i aktion - denne gang på Suzuka i Japan. Den førende i VM-serien, Lewis Hamilton, viste storform, da kørerne krydsede klinger i den første frie træning . Mercedes-køreren var et halvt sekund hurtigere end Valtteri Bottas, mens Kevin Magnussen i Haas var to et halvt sekund langsommere som nr. 14. Romain Grosjean i den anden Haas-racer var 8. hurtigst.

Set fra et dansk synspunkt blev det ikke bedre i 2. frie træning - tværtimod. Magnussen blev noteret for 16. bedst tid af de 20 kørere, og han var her 2,7 sekunder langsommere end Hamilton, som atter var bedst. Grosjean var igen nr. 8.

Håndbold: Karina Christiansen og Line Hesseldal er sammen med 11 andre dommerpar udtaget til at dømme ved kvindernes EM-slutrunde i Frankrig i november/december. Det er tredje slutrunde i træk, at Årets Dommerpar skal passe fløjterne ved en stor slutrunde, og sidste år gik de hele vejen, da de dømte VM-finalen mellem Frankrig og Norge.

Fodbold: SønderjyskE har skrevet kontrakt for resten af efterårssæsonen med den britiske målmand Reice Charles-Cook. Reice Charles-Cook har fået sin fodboldopdragelse i Arsenal, men han skulle omkring Coventry City i League One i 2015/2016 for at få fast spilletid. Siden skiftede han til Swindon Town i League Two, hvor det i sidste sæson blev til 25 førsteholdskampe.

Ishockey: Lars Eller og de forsvarende Stanley Cup-vindere fra Washington Capitals måtte indkassere et nederlag i den nordamerikanske NHL-liga, da Pittsburgh Penguins vandt 7-6 efter overtid. Kris Letang blev matchvinder med sit mål et minut og 20 sekunder inde i overtiden.

Fodbold: Norske Sarpsborg 08 er i denne sæson for første gang i klubbens ti år lange levetid med i et europæisk gruppespil. Torsdag nåede nordmændene en ny milepæl, da den første sejr i et europæisk gruppespil blev sikret med en 3-1-triumf hjemme mod Genk i Europa League. Belgierne havde danske Joakim Mæhle i startopstillingen og Marcus Ingvartsen på bænken i hele kampen. Sarpsborgs sejr kom i hus med stor hjælp fra danske Patrick Mortensen, der både åbnede og lukkede scoringen, da han først gjorde det til 1-0 og senere sendte bolden i nettet til slutresultatet.