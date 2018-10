Presset Mourinho fik en sms fra Uniteds ledelse

Direkte sport i tv Søndag 7. oktober DR1 14.50 Håndbold: BSV-Metalurg (m) TV 2 10.30Tennis: WTA China Open, finale (k) 15.20 Cykling: Paris-Tours

TV 2 Sport 6.00 Badminton: Taipei Open, finaler 12.30 Motorsport: DTC TV3+ 6.00 Formel 1: Japans Grand Prix 18.00 Fodbold: AaB-Brøndby 22.15 Am. fodbold: Minnesota-Philadelp. 2.20 Am. fodbold: Houston-Dallas TV3 Sport 9.00 Roadracing: Superbike GP Thailand 13.45 Fodbold: Silkeborg-Lyngby 16.00 Håndbold: Leipzig-Kiel (m) 18.45 Am. fodbold: Atlanta-Pittsburgh 1.05 Ishockey: Chicago-Toronto TV3 Max 8.35 Tennis: Rakuten Japan Open (m) 13.30 Håndbold: Lemgo-Minden (m) 15.15 Fodbold: Southampton-Chelsea 20.00 Fodbold: Midtjylland-Vendsyssel 23.05 Ishockey: Carolina-NY Rangers 6'eren 13.00 Fodbold: Fulham-Arsenal 17.30 Fodbold: Liverpool-Manchester City Canal 9 16.00 Fodbold: FC København-Randers FC Eurosport 1 9.30/10.45 Standardvogne: Kinas VM-afd. 15.15 Cykling: Paris-Tours 18.55 Billard: Snooker European Masters Eurosport 2 9.00 Rally: VM-afdeling 12.00 Fodbold: Hobro-FC Nordsjælland 14.00 Fodbold: AC Horsens-Esbjerg 19.00 Fodbold: DC United-Chicago 22.00 Motocross: VM-afdeling

Fodbold: Manchester United-manager José Mourinho sidder tilsyneladende sikkert i sit job. United vendte lørdag aften med en hæsblæsende offensiv 0-2 til en 3-2-sejr mod bundholdet Newcastle, og Mouirinho forklarede efter kampen, at klubledelsen bakker op om ham. »Alle dem, der læser aviserne og er på de sociale medier, troede måske, at jeg ville være væk nu. Og hvis jeg ikke havde modtaget en sms fra min bestyrelse om ikke at læse aviserne, så havde jeg også været overbevist«, siger Mourinho, der beskriver rygterne om en snarlig fyring som en decideret menneskejagt. »Jeg er 55 år. Det her er første gang, jeg ser en menneskejagt. Jeg kan håndtere det. Jeg kan leve med det. Men nogle af spillerne håndterer det ikke særlig godt, selv om det ikke er dem, der bliver jagtet«, siger han.

Fodbold: Sæsonens første trænerfyring i den tyske Bundesliga er en realitet. Bundesligaens bundhold Stuttgart har således sagt farvel til Tayfun Korkut, der havde sidste arbejdsdag i 1-3-nederlaget til Hannover.

Fodbold: Heller ikke i storklubben Bayern München går det for godt. Lørdag aften tabte mesterholdet 0-3 på hjemmebane til Borussia Mönchengladbach. Træner Niko Kovac er måske den næste træner, der bliver sat fra bestillingen i Bundesligaen. Han tror dog, at klubledelsen ikke vil reageret overilet. »Jeg havde deres opbakning efter de første syv kampe (hvor Bayern München var ubesejret, red.), så jeg går ud fra, at jeg stadig har den«, siger Niko Kovac.

Fodbold: Den voldtægtsanklagede Criatiano Ronaldo scorede sit fjerde sæsonmål for Juventus, da det blev til en 2-0-sejr på udebane mod Udinese.

Speedway: VM-serien er afsluttet og eksverdensmesteren Nicki Pedersen gør status. Han sluttede som nummer 11 og er dermed ikke automatisk kvalificeret til næste sæsons VM-serie. »Det har været en meget frustrerende sæson i VM-grandprixerne, og der er ingen tvivl om, at der skal virkelig revurderes nogle ting, så vi får noget stabilitet«, siger Nicki Pedersen ifølge Ritzau. Pedersen skuffede lørdag i sæsonens sidste grandprix i polske Torun, hvor han end ikke nåde semifinalerne. Nicki Pedersen skal nu håbe på at få et såkaldt wildcard til næste sæsons VM-serie. Briten Tao Woffinden sejrede i Polen og dermed også i VM-kampen foran polakken Bartosz Zmarzlik.