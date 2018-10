Brøndby-sejr var mere end 3 point værd

»Vi har arbejdet på at være mere kompakte i vores defensiv, så vi undgår alt for mange mand-mand-situationer, og så har vi arbejdet på at spille med større fart i vores offensiv. Vores måde at tænke og praktisere fodbold på er uforandret, og vi har praktiseret vores spillestil i to år med stor succes, så nu handler det om, at vi i efteråret skal arbejde os tilbage til samme niveau«, forklarede tyskeren i interviewet på klubbens egen hjemmeside.

Brøndbys skrøbelighed blev dog udstillet, da kampen ellers syntes afgjort, efter Hany Mukhtar med et godt hug fra kanten af straffesparksfeltet og indskiftede Lasse Vigen efter 3 minutter på banen løb sig fri og sparkede bolden godt ind i det korte hjørne til 3-0-føringen.

Schwäbe begik et klodset straffespark mod Tom van Weert, og efter Kasper Risgårds reducering på straffesparket producerede hjemmeholdet masser af muligheder mod et Brøndby-hold, der kom til at forsvare sig med ryggen mod en mur af flagviftende AaB-tilhængere.

Føringen holdt hjem til den sejr, der var mere end 3 point værd for Brøndby.