Bang, bang, bang, bang: Verdens bedste teenager hamrer fire mål ind på 13 minutter

Direkte sport i tv Mandag 8. oktober TV 2 Sport 19.30 Håndbold: Silkeborg-Voel-Team Esbjerg (k) TV3 Sport 07.00 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.30 Speedway: Poole-King's Lynn 02.10 NFL: New Orleans-Washington

Fodbold: Kylian Mbappe stjal fuldstændigt billedet, da Paris SG søndag sejrede med vanvittige 5-0 i Ligue 1-klassikeren hjemme mod Lyon. Verdensmesteren lynede hele fire gange på bare 13 minutter i 2. halvleg. Forinden havde Neymar åbnet scoringen på straffespark i 9. minut, inden begge klubber blev reduceret til ti mand. 19-årige Kylian Mbappe er nu oppe på 8 ligamål i denne sæson og totalt 10 pletskud i bare 7 kampe for pariserne.

Kylian Mbappé scored four goals in EXACTLY 13 minutes pic.twitter.com/3NlVvGmrkI — SportsCenter (@SportsCenter) 7. oktober 2018

Fodbold: For fjerde kamp i træk måtte mægtige FC Barcelona gå fra banen uden en forløsende sejr. 1-1 sluttede ligaopgøret i Valencia sent søndag. Det er hårdt for en klub som Barcelona. »Når vi ikke vinder, så ser vi det altid som to tabte point. Efter Leo's (Lionel Messi, red.) mål prøvede vi alt. Men de forsvarede sig godt, og vi kunne ikke få det mål, vi ville«, siger træner Barcelona-træner Ernesto Valverde, der nu halser et point efter La Liga-topholdet Sevilla.

Fodbold: Benfica sejrede søndag 1-0 i den portugisiske klassiker mod FC Porto. Schweizeren Haris Seferovic blev matchvinder efter en times spil.

Amerikansk fodbold: Kansas City og LA Rams er fortsat ubesejret efter 5. runde i NFL, hvor to kampe gik i overtid.

Rundens resultater

Buffalo - Tennessee 13-12

Cincinnati - Miami 27-17

Cleveland - Green Bay 12-9 efs.

Kansas City - Jacksonville 30-14

NY Jets - Denver 34-16

Pittsburgh - Atlanta 41-17

Carolina - NY Giants 33-31

LA Chargers - Oakland 26-10

Philadelphia - Minnesota 21-23

San Francisco - Arizona 18-28

Seattle - LA Rams 31-33

Houston - Dallas 19-16 efs.