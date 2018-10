FC Midtjyllands succestræner meldes på vej til udlandet

Direkte sport i tv Tirsdag 9. oktober DR1 18.00 Fodbold: Danmark-Holland (k) TV 2 Sport 15.15 Cykling: Tre Valli Varesine 18.30 Ishockey: Frölunda-Aalborg 7.00 Tennis: Rolex Shanghai Masters (m) 1.05 Ishockey: Philadelphia-San José Eurosport 1 11.00 Cykling: Tour of Turkey 15.15 Cykling: Italian Cup Eurosport 2 15.00 Cykling: Tre Valli Varesine

Fodbold: FC Midtjyllands succestræner Jess Thorup meldes på vej til belgisk fodbold, hvor Gent mandag fyrede sin cheftræner Yves Vanderhaeghe. Ifølge avisen Het Laaste Nieuws har Gent udset sig den 48-årige dansker som redningsmanden. Gent tabte i weekenden 1-5 hjemme til Genk og en aftale om et skifte skal allerede været accepteret af FC Midtjylland. De danske mestre og Jess Thorup forlængede ellers kontrakten i januar til 2021.

Olympisk: Vinterlegene i februar i Pyeongchang i Sydkorea var en økonomisk succes. Overskuddet er gjort op til 325 millioner kroner, meddeler Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Kutymen er, at overskud deles mellem IOC, organisationskomitéen bag OL samt værtslandets olympiske komité.

Tennis: Hun kunne næsten ikke undgå det. Caroline Wozniacki er nomineret til titlen som årets spiller af kvindernes tennisorganisation WTA. Wozniacki, der i denne sæson har vundet sin første grandslam i Australian Open og søndag sejrede i prestigeturneringen i Beijing, skal kæmpe om prisen med French Open-mesteren og verdensetteren, Simona Halep fra Rumænien, Wimbledon-vinderen Angelique Kerber fra Tyskland, japaneren Naomi Osaka, der vandt US Open samt tjekken Petra Kvitova, der er spilleren med flest WTA-titler i denne sæson.

Ishockey: Frans Nielsen og Detroit Red Wings tabte for tredje gang af tre mulige i denne sæson, da det blev 2-3 efter straffeslag ude mod Anaheim Ducks. Frans Nielsen fik noteret en assist, men kom ikke på tavlen i paradedisciplinen straffeslag, som han ifølge statistikkerne ellers er alle tiders bedste i NHL til. Andetsteds i NHL tabte Mikkel Bødker og Ottawa Senators 3-6 ude til Boston Bruins.

Fodbold: Det har været småt med spilletid for Andreas Christensen i Chelsea i denne sæson, hvor den nye manager Maurizio Sarri ikke kigger danskerens vej. Andreas Christensen kalder situationen for uholdbar og åbner dørenen smule på klem for et klubskifte. Han ser sig selv som en etableret spiller, der er for god til at sidde på bænken. »Det har været en svær sæsonstart. For at være ærlig har det været pisse svært«, siger han til Ritzau. »Det er for tidligt at snakke om, hvornår jeg skal skifte, hvis jeg overhovedet skal skifte. Men det er klart, at det ikke er en god situation for mig«, siger Andreas Christensen, der i kampen om pladsen ved siden af Simon Kjær i det centrale forsvar på landsholdet ser ud til at være blevet overhalet indenom af Mathias ’Zanka’ Jørgensen.

Fodbold: Andreas Christensens holdkammerat i Chelsea, Eden Hazard, flirter også med et klubskifte. Men af helt andre årsager end danskeren. Verdensklassespilleren er splittet mellem en ny Chelsea-aftale og den åbenlyse gensidige tiltrækning fra Real Madrid. »Real Madrid er den bedste klub i verden. Jeg vil ikke lyve i dag. Det har været min drøm, siden jeg var en dreng. Jeg drømte om denne klub«, lød det ifølge BBC fra belgieren mandag. 27-årige Eden Hazards kontrakt med Chelsea udløber i 2020.

Amerikansk fodbold: New Orleans Saints-quarterbacken Drew Brees skrev sig natten til tirsdag yderligere ind i NFL-historien , da han med 363 kastede yards mod Washington Redskins snuppede rekorden for flest kastede yards nogensinde fra Peyton Manning. 39-årige Brees er nu oppe på 71.968 yards i en ligakarriere, der kører på 19. år.