Belgisk klub bekræfter interesse i FCM-træner: Men aftale er ikke lige om hjørnet

Fodbold: FC Midtjyllands succestræner Jess Thorup meldes på vej til belgisk fodbold, hvor Gent mandag fyrede sin cheftræner Yves Vanderhaeghe. Ifølgebelgiske medier har Gent udset sig den 48-årige dansker som redningsmanden. Gent tabte i weekenden 1-5 hjemme til Genk og en aftale om et skifte skal allerede været accepteret af FC Midtjylland. Gent-formand Ivan De Witte bekræfter, at den danske træner er i kikkerten. »Jeg kan bekræfte navnet Jess Thorup som potentiel træner i Gent«, siger De Witte til avisen Het Nieuwsblads hjemmeside og tilføjer: »Thorup er en del af en lang liste og langt oppe på den, men aftalen er helt sikkert ikke lige om hjørnet«. De danske mestre og Jess Thorup har papir på hinanden til 2021.

Fodbold: Den voldtægtsanklagede Cristiano Ronaldos mor og søster har lagt billeder ud på sociale medier, hvor Ronaldo ses iført et kostume som Superman. »For Portugal, for ham, for os og for sammenholdet blandt vores folk, for retfærdighed. Han fortjener det«, lyder det i en meddelelse.

Cristiano Ronaldo blev for et par uger siden anklaget for voldtægt af en 34-årig amerikansk kvinde. Ronaldo afviser anklagen fra kvinden, som han tilbragte en nat med på et hotel i Las Vegas i 2009 – og som han i 2010 indgik forlig med.

Fodbold: AaB har rykket den 17-årige forsvarsspiller Mathias Ross op i førsteholdstruppen. Ross har spillet 2 kampe for AaB's førstehold.

Fodbold: Sæsonens første trænerfyring i den italienske Serie A er en kendsgerning. Det er Chievo Verona, der har sagt farvel til Lorenzo D'Anna. 6 af de seneste 8 kampe er blevet tabt.

Tennis: 37-årige Serena Williams er klar til at jagte sin 8. Australian Open-titel og sin 24. grandslamtitel i alt. Arrangørerne af turneringen i Melbourne, hvor Caroline Wozniacki er regerende mester, meddeler, at de har fået tilsagn fra den levende legende. Hvis Serena Williams går hele vejen og sætter to nye milepæle bliver hun belønnet med en rekordsum. Præmiepengene i Australian Open har nemlig på ny fået voksevært og i 2019-udgaven vil den totale sum være på 60,5 millioner australske dollars, da. 278 millioner kroner. Turneringen vil også benytte sig elektroniske linjedommere, ligesom der bliver spillet med et såkaldt serve-ur. Det sætter en tidsgrænse på 25 sekunder for spillerne og tages i brug for at undgå for meget spild af tid. Spillerne kan ellers godt have brugt for ekstra tid til at trække vejret i Melbourne, hvor temperaturerne de senere år flere gange har været tæt på 40 grader.

Olympisk: 2022-udgaven af det ungdom-OL, der i øjeblikket foregår i Buenos Aires i Argentina, får om fire år for første gang en afrikansk vært. Det sker, når byerne Dakar, Diamniadio og Saly i Senegal får besøg af de op i mod 4.000 ungdomsatleter ved den fjerde udgave af legene.

E-sport: 13 af klubberne i Superligaen i fodbold skal fremover også konkurrere i computerspillet Fifa. Kun FC Nordsjælland er ikke med i den 16 hold store liga, der også får deltagelse af FC Helsingør, Silkeborg IF og Lyngby Boldklub med. Otte hold kommer med i slutspillet og kommer til at kæmpe om en samlet præmiesum på 365.000 kroner. Turneringen indledes starter 5. november og finder sin vinder kort før jul.

Olympisk: Vinterlegene i februar i Pyeongchang i Sydkorea var en økonomisk succes. Overskuddet er gjort op til 325 millioner kroner, meddeler Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Kutymen er, at overskud deles mellem IOC, organisationskomitéen bag OL samt værtslandets olympiske komité.