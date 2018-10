Dansk Dortmund-komet kommer snart på landsholdet

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

Fodbold: Thomas Delaney regner med, at han får selskab på landsholdet af en klubkammerat fra Borussia Dortmund inden for den nærmeste fremtid. Den 20-årige danske kantspiller Jacob Bruun Larsen har i den seneste måned fået sit gennembrud i den tyske storklub med tre mål og to måloplæg i fem kampe. Ifølge Delaney har stortalentet egenskaber, A-landsholdet godt kan bruge.

»Han har noget, som er lidt atypisk for en venstre- eller højre wing. Han løber ind i boksen og scorer mange mål og er meget klog inde i feltet. Det kan man se på de mål, han har lavet. Det er ikke tap-ins, det er for billigt at sige, men det er mål, hvor man tænker, er det venstre wing, som skal gøre det? At score mål er en af hans store styrker. Generelt er han en type, som vi ikke har på landsholdet. Jeg er også overbevist om, at vi ser ham på landsholdet inden længe«, siger Thomas Delaney.

Fodbold: Jess Thorup kan meget snart være fortid i mesterklubben FC Midtjylland. Tirsdag aften rejste Thorup til Belgien for at forhandle en kontrakt på plads med storklubben Gent, og i lufthavnen udtalte han sig for første gang om det mulige skifte. »Jeg er glad for at være i Belgien. Jeg håber at komme frem til en aftale med Gent snart«, siger Thorup til avisen Het Nieuwsblad ifølge Voetbalnieuws. Tidligere tirsdag bekræftede den belgiske klub over for TV2 Sport, at den er tæt på en aftale med Thorup. Gent har stået uden træner siden mandag, da Yves Vanderhaeghe blev fyret som cheftræner efter en dårlig start på sæsonen.

Ishockey: De forsvarende danske mestre i ishockey, Aalborg Pirates, kunne som ventet ikke stille det store op, da holdet tirsdag aften mødte svenske Frölunda HC i Champions League-gruppespillet. Svenskerne vandt med 6-0, og dermed står det klart, at nordjyderne slutter på sidstepladsen i gruppe 1. Efter fem kampe er Aalborg noteret for 3 point, mens Frölunda har 10 point i toppen. I den hjemlige liga ligger Aalborg på tredjepladsen. Tirsdag aften cementerede Frederikshavn sin andenplads med udesejren på 6-1 over bundholdet Hvidovre efter perioderne 0-0, 4-1 og 2-0. Rungsted topper ligaen.

Fodbold: Manchester United-manager José Mourinho er et nemt offer, og nu er det spillerne, der skal rejse sig. Det mener den tidligere United-frontløber Wayne Rooney. Mourinho er i øjeblikket under hårdt pres, fordi Manchester United har fået sin værste Premier League-sæsonstart i 29 år. »Spillerne og klubbens manager har fået en virkelig hårdt start på sæsonen. Jeg ved, at José møder hård kritik, men jeg vil understrege, at spillerne nu skal løfte niveauet for at hjælpe klubben ud af krisen«, siger Wayne Rooney (nu DC United i Washington) i følge bbc.com.