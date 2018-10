Nedtur: Tour-kongen mister sit vindertrofæ

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

Cykling: Det Tour de France-trofæ, som Team Skys Geraint Thomas vandt i sommer, er blevet stjålet efter at være blevet udstillet i Birmingham. Det skriver Team Sky i en pressemeddelelse. »Trofæet var udlånt til Pinarello (cykelproducent, red.) til det nylige Cycle Show i National Exhibition Center i Birmingham. Beklageligt blev Geraint Thomas' Tour de France-trofæ under oprydningen kortvarigt efterladt uden opsyn og blev stjålet. Sagen er under efterforskning af politiet«, skriver Team Sky. Vinderen af Tour de France får et trofæ af glas. Sammen med flere andre trofæer, vundet af Team Sky, var det del af en omrejsende udstilling i Storbritannien for at give fans en mulighed for at se dem. Det var under en af disse udstillinger, at trofæet blev stjålet.

»Det er utroligt uheldigt, at dette er sket. Det behøver næsten ikke siges, at trofæet er af meget begrænset værdi til hvem end der tog det, men betyder meget for mig og holdet. Forhåbentligt vil vedkommende, der har taget trofæet, levere det tilbage. Et trofæ er vigtigt, men det, der betyder mest, er de fantastiske minder fra denne utrolige sommer, og dem kan ingen tage«, skriver Geraint Thomas i pressemeddelelsen.

Fodbold: Den tyske klub Eintracht Braunschweig har fyret holdets danske træner, Henrik Pedersen, med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Klubben ligger sidst i den tredjebedste tyske liga, hvor det kun er blevet til én sejr i 11 kampe i sæsonen.

Fodbold: Den tidligere svenske træner for Vejle Boldklub Mats Gren er blevet fyret som sportschef for den svenske klub IFK Göteborg efter fire år på posten. Det har klubben meldt ud på et pressemøde onsdag. Jobbet som sportschef overtages af Jonas Olsson. Fyringen af Mats Gren kommer, efter at klubben ikke har opnået de forventede resultater i sæsonen. Göteborg ligger nummer 12 i den bedste svenske række, Allsvenskan, med fem point ned til nedrykningsstregen.

Cykling: Niklas Larsen har skrevet kontrakt med det danske cykelhold coloQuick Cycling. Det skriver holdet i en pressemeddelelse. »Jeg valgte coloQuick, fordi holdet har fokus på at udvikle unge ryttere, og fordi jeg tror, at holdet kan skabe de bedste rammer for mig, for at jeg kan blive klar til at blive prorytter«, siger 21-årige Niklas Larsen i pressemeddelelsen.

Ishockey: Frederikshavn bliver hjemmebane for det danske floorball-landshold. Det skriver Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse. »Historisk er Frederikshavn et flagskib inden for floorball. Her ser vi de højeste medlemstal i forhold til befolkningstal, og så har vi stor erfaring med at afholde arrangementer i Frederikshavn«, siger Per Stærk Larsen, der er sekretariatschef i Floorball Danmark, i pressemeddelelsen. Det danske landshold indvier Frederikshavn som fast hjemmebane i en miniturnering 18. og 19. november i Arena Nord, hvor Danmark møder Norge.

Fodbold: Thomas Delaney regner med, at han får selskab på landsholdet af en klubkammerat fra Borussia Dortmund inden for den nærmeste fremtid. Den 20-årige danske kantspiller Jacob Bruun Larsen har i den seneste måned fået sit gennembrud i den tyske storklub med tre mål og to måloplæg i fem kampe. Ifølge Delaney har stortalentet egenskaber, A-landsholdet godt kan bruge.



»Han har noget, som er lidt atypisk for en venstre- eller højre wing. Han løber ind i boksen og scorer mange mål og er meget klog inde i feltet. Det kan man se på de mål, han har lavet. Det er ikke tap-ins, det er for billigt at sige, men det er mål, hvor man tænker, er det venstre wing, som skal gøre det? At score mål er en af hans store styrker. Generelt er han en type, som vi ikke har på landsholdet. Jeg er også overbevist om, at vi ser ham på landsholdet inden længe«, siger Thomas Delaney.