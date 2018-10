Åbent brev: Derfor melder jeg mig ud af Spillerforeningen

Kære Spillerforening



Jeg skriver til jer, fordi det nu er på tide, at jeg melder mig ud af Spillerforeningen, og, ja, det har noget at gøre med den nylige konflikt, hvor jeg ikke mener, at I levede op til jeres ansvar som såkaldt fagforening. Her er hvorfor.

1) DBU er ikke en arbejdsgiver og skal aldrig være det, så hvis spillerne føler, at de er for trætte til at spille på landsholdet, eller føler, at det er overarbejde at være i landsholdsregi, skal I som fagforening tage den op med klubberne, som er arbejdsgiver og derigennem sikre spillerne bedre vilkår – for eksempel ved at sikre færre klubkampe. Ja, det er en hård kamp at gå op imod klubberne, men det er jo det, I er sat i verden for.

2) Når DBU ikke er arbejdsgiver, giver det ingen mening at kæmpe 'imod' dem. Ved at repræsentere de 23 bedst betalte spillere i landet repræsenterer I i hvert fald ikke kollektivet, som I ellers påstår. Kollektivet repræsenterer DBU og omvendt. Det, I derimod, kære Spillerforening, er i gang med, er en omvendt robinhood, hvor I tager fra de fattige og giver til de rige – absolut ikke en fagforening værdigt. Derudover tror jeg, I glemmer, at spillerne er et produkt af DBU, klubberne og alt det arbejde, som de frivillige leverer ude i klubberne. Det arbejde, som gør samfundet bedre og sikrer udviklingen af spillere.

Hvorfor skal landsholdsspillere have løn?

3) Hvorfor skal man have løn for at være på landsholdet? Spillerne får jo stadig løn af deres klub. Hvis I var en rigtig fagforening, burde I i stedet have kæmpet for lige professionelle forhold for både mænd og kvinder, uanset hvem der tjener pengene. Lige løn for lige arbejde, lyder det velkendt? Eller er det kun andre fagforeninger, som bruger og efterlever det slogan? Kvinderne er jo lige så meget på arbejde i DBU-regi, som mændene er, når der er landsholdssamlinger og slutrunder.

4) Spillernes værdi stiger, når de bliver udtaget til landsholdet, både for dem selv, så de har lettere ved at indgå sponsoraftaler, og for klubberne. Hvis I som fagforening mener, at spillerne skal have flere penge, når de er på landsholdet, fordi deres værdi stiger, og at de er på overarbejde, er det som med alt andet fagforeningsarbejde arbejdsgiverne, I skal have fat i.

5) Som tidligere kvindelig elitefodboldspiller er I i hvert fald heller ikke en fagforening for mig. I sikrede bedre vilkår til kvinderne og tak for det. Men hvorfor ikke have lige vilkår for både herrer og damer og så lade DBU bruge resten på bredde, elite og, ja, kvindefodbold. Jo mere I forlanger til de bedst betalte spillere, jo færre penge til blandt andet kvindefodbolden i Danmark. Derudover er det betænkeligt, at I ikke havde noget problem med at ofre kvindernes landskamp mod Sverige (muligvis den vigtigste kamp i damefodboldens udvikling), mens herrernes kamp i Nations League som bekendt blev spillet.

Send en personlig tak til nødlandsholdet

6) DBU sørger som sagt for bredden og eliten i fodbold, og de sponsorer, som smider penge i DBU, gør noget godt for landsholdet og for fodbold i Danmark. Derfor virker det temmelig ulogisk, at spillerne overhovedet må indgå personlige sponsoraftaler, som er i direkte konkurrence med DBU’s sponsorer. Hvis man hellere vil indgå sponsoraftaler end at spille på landsholdet, jamen, står det jo spilleren frit for at sige nej til landsholdet.