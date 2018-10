Kasper Schmeichel savner kræftramt Lars Høgh

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.00 Tennis: WTA Hong Kong Open (k) 19.30 Håndbold: Nordsjæl.-Skanderb.(m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: NY Giants-Philadelphia TV3 Sport 7.00 Tennis: ATP Shanghai Masters (m) 19.00 Håndbold: Kiel-Wetzlar (m) 1.05Ishockey: New Jersey-Washington 6'eren 20.45 Fodbold: Polen-Portugal Eurosport 1 14.00 Cykling: Tour of Turkey 16.00 Tennis: WTA Austria Ladies Linz (k) Eurosport 2 14.45 Cykling: Gran Piemonte 19.30 Ungdoms-OL: Atletik Vis mere

Fodbold: Efter fodboldkonflikten er blevet løst, er det meste, som det plejer at være, når landsholdet er samlet. Men én person mangler dog. Målmandstræner Lars Høgh, der har været tilknyttet landsholdet siden 2008, er under behandling for kræft, og den glade fynbos tilstedeværelse er savnet, siger Kasper Schmeichel. »Det er selvfølgelig anderledes, når Lars ikke er her. Vi savner Lars, og vi ønsker ham alt det bedste. Vi har været ovre for at besøge ham, og vi har planer om at besøge ham igen en af de nærmeste dage. I al den tid jeg har været på landsholdet, har Lars været her. Så selvfølgelig kan man mærke, at han ikke er her. Det er en situation, hvor han bliver nødt til at tænke på sig selv og sin familie«, siger Kasper Schmeichel.

Fodbold: John Terry havde næsten ikke nået at indstille karrieren som fodboldspiller, inden han fik et nyt job. Søndag meddelte den tidligere engelske landsholdsanfører sit stop, efter at han ikke havde fundet en klub i denne sæson. Sent onsdag aften meddelte Aston Villa fra den næstbedste række, at klubben har hyret 37-årige John Terry som assisterende træner. Det skete samtidig med, at klubben præsenterede Dean Smith som cheftræner efter afskeden med Steve Bruce. Samtidig har Aston Villa hyret Jesus Garcia Pitarch som sportsdirektør. John Terry spillede hele sidste sæson i Aston Villa, som var tæt på at rykke op i Premier League. Aston Villa har fået en skidt sæsonstart i Championship, hvor holdet er nr. 15 i tabellen med blot 15 point efter 12 runder.



Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix Efter en lang karriere i Chelsea flyttede John Terry til Aston Villa, hvor han nu skal være assisterende manager i Championship-klubben.

Efter en lang karriere i Chelsea flyttede John Terry til Aston Villa, hvor han nu skal være assisterende manager i Championship-klubben. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Dean Smith kommer fra Brentford, som har et kontingent af danske spillere tilknyttet, blandt andre landsholdsspilleren Henrik Dalsgaard. Brentford vil torsdag lade klubbens danske assisterende træner, Thomas Frank, stå for træningen. Klubben meddeler på sin hjemmeside, at den på et senere tidspunkt vil komme med nyt om trænersituationen.

Ishockey: Ottawa Senators tabte natten til torsdag dansk tid på hjemmebane til Philadelphia Flyers i NHL. Hjemmeholdet indkasserede et 4-7-nederlag, efter en kamp hvor Senators ellers var foran med både 1-0 og 2-1. Senators har nu blot 3 point efter sæsonens første fire kampe. 28-årige Mikkel Bødker spillede i sin kun fjerde kamp for Senators. Danskeren er i sæsonpausen skiftet fra San Jose Sharks til canadierne. Bødker leverede en assist til Senators' 2-1-scoring, der blev sendt i mål af 19-årige Brady Tkachuk.



Håndbold: Bjerringbro-Silkeborg (BSV) kan i hvert fald indtil på fredag aften, når GOG møder Århus, sole sig på førstepladsen i mændenes liga. Det blev en realitet, da BSV på hjemmebane vandt onsdagens sene topkamp over Aalborg med 29-28. Dermed kom BSV på 13 point for otte kampe, mens Aalborg på tredjepladsen har 12 point. GOG har på andenpladsen også 12 point, men altså for en kamp mindre.

Foto: John Locher/AP Golden State Warriors-stjernen Stephen Curry på vej mod kurven, mens Los Angeles Lakers-center JaVale McGee ser på under opvisningskampen i Las Vegas natten til torsdag dansk tid.

Golden State Warriors-stjernen Stephen Curry på vej mod kurven, mens Los Angeles Lakers-center JaVale McGee ser på under opvisningskampen i Las Vegas natten til torsdag dansk tid. Foto: John Locher/AP

Basketball: Hverken LeBron James eller Lonzo Ball var meget på banen, men Los Angeles Lakers vandt alligevel en træningskamp i Las Vegas 123-113 over NBA-mestrene Golden State Warrios natten til torsdag dansk tid. Det var første gang, de to profiler var på samme hold, og James roste efter kampen sin kollega. »Lonzo Ball ved, hvordan man spiller basketball«. Større kan det sikkert ikke blive på de kanter.