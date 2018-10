Uddrag: Viktor Axelsen vil lave træningscenter i et nedlagt autoværksted Den tidligere verdensmester i badminton har sagt nej til milliontilbud for at koncentrere sig om at blive bedre.

En konflikt mellem det danske badmintonforbund og elitespillerne er under opsejling, efter at kontrakten om vilkår for spillernes kommercielle rettigheder blev opsagt i sidste måned.

Aftalen udløber med udgangen af november og har sat yderligere skub i Viktor Axelsens overvejelser om sin fremtid på landsholdet og forbundstræningen.

Det fortæller han i bogen 'Den danske drage', der udkommer 12. oktober.

»Hva’ så nu?«



Spørgsmålet fik jeg, da jeg stod med mine kufferter og badminton­ taske over skulderen efter få minutter som verdensmester på dansk grund.

Spørgsmålet har trængt sig på lige siden den dag, og jeg har skullet svare på det mange gange. Folk vil vide, hvad jeg nu går efter, og hvordan det er at have nået toppen. Om jeg kan motivere mig, eller om jeg er mæt?

Det er jeg ikke. Det er stadig de samme ting, der driver mig frem hver morgen, når jeg står op. Der er stadig turneringer, jeg ikke har været i nærheden af at vinde. Der er stadig troner at indtage. Men vig­tigst af alt er jeg stadig en badmintonspiller, der kan blive dygtigere. Jeg har stadig den samme ukuelige tro på, at jeg kan blive bedre hver eneste dag. Det er det, der tænder mig. Ikke om jeg lige vinder den ene el­ler anden turnering. Jeg vil vinde de største mesterskaber, og i den jagt er det altafgørende at finde nye veje at gå.

Jeg har brugt mange kræfter på at navigere i livet som verdensmester.

2017 og 2018 er gået med at sige nej til en masse henvendelser og ja til nogle få. Det, at jeg kunne tage ud og spille en showkamp omkring nytår, gav en så god indtægt, at jeg på andre punkter kunne prioritere og sortere fra. ’Dragernes Kamp’ mod Chen Long på live kinesisk tv. Det kunne jeg godt se mig selv i, men jeg har ikke noget behov for at springe faldskærm og reklamere for et firma, bare fordi jeg får chancen.

Jeg har fået milliontilbud, jeg har takket nej til, fordi jeg ville være nødt til at gå på kompromis med min dagligdag som atlet. Det er ikke de veje, jeg vil gå.

Jeg er til gengæld ikke i tvivl om, hvor jeg vil hen. Jeg har de seneste år taget vigtige skridt hen mod min drøm. Drømmen om at kunne have et team omkring mig, et hold af fortrolige, der sikrer mig de bedste mu­ ligheder for at opnå mine mål på banen.

Investering på en million om året

Gennem årene, siden jeg blev ungdomsverdensmester, har jeg investeret i gennemsnit en million kro­ner om året i setuppet omkring mig. Det ses både i alverdens merchandise, som i løbet af årene er blevet produceret, men endnu vigtigere ses det i staben rundt om mig. Siden før jeg blev professionel, har jeg haft en kontrakt med min far, der er min manager, og herfra udspringer mit hold. Det er siden udvidet med en masse kompetencer inden for økonomi, jura og mediemæssig bistand. Disse folk gør, at jeg har en profes­sionel forretning ved siden af spillet på banen, hvilket giver mig ro til at præstere på banen. Uden dem kunne jeg ikke lave de resultater, jeg har leveret.

Jeg har over årene hele tiden prøvet at udvide mit Viktor Axelsen­-team, og senest har jeg investeret markant ved at have Sean ansat på fuld tid. Det er i teamet, jeg lægger mine penge. I at udvikle mig som badmintonspiller og som brand. Jeg gør det, fordi jeg ikke kan lade være, men også fordi sporten befinder sig i en brydningstid, hvor flere spillere kæmper for at blive autonome og bryde ud af deres forbund.