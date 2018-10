Bolt scorer to mål i første start for australsk klub

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

8.00 Tennis: WTA, Hong Kong Open 19.30 Ishockey: Rødovre-Odense TV3 Sport 7.00 Tennis: ATP, Shanghai Masters 6'eren 18.00 Fodbold: U21, Danmark-Polen 20.45 Fodbold: Kroatien-England Eurosport 1 14.00 Cykling: Tour of Turkey 17.15 Fodbold: U20, Tyskland-Holland 19.45 Fodbold: U21, Tyskland-Norge Eurosport 2 14.00 Tennis: WTA fra Linz 19.30 Ungdoms-OL: Atletik 20.45 Fodbold: Belgien-Schweiz Vis mere

Fodbold: Det blev en succes, da atletiklegenden Usain Bolt fredag fik sin første start for klubben Central Coast Mariners. Den 32-årige jamaicaner scorede to mål, da den australske klub vandt 4-0 over Macarthur South West United i en testkamp i Campbelltown. »Min første start, og så laver jeg to mål. Det er en god følelse«, siger Usain Bolt til Central Coast Mariners' Twitter-profil. »Jeg er glad for, at jeg er kommet her og kan vise verden, at jeg forbedrer mig«, siger han. Jamaicaneren kom i august til Central Coast Mariners. Her forsøger han at spille sig til en kontrakt med klubben, der spiller med i A-League, som er den bedste række i Australien.

Fodbold: FC Midtjylland kunne fredag præsentere et stort overskud for regnskabsåret 2017/2018. De danske fodboldmestre kan notere et overskud på 66,7 millioner kroner før skat, meddeler FC Midtjylland i en pressemeddelelse. Det er klubbens bedste regnskab nogensinde. Overskuddet skal ikke mindst ses i lyset af, at FC Midtjylland havde et transfervindue sidste vinter, der gav mange penge i klubkassen. Blandt andet solgte klubben den norske angriber Alexander Sørloth til Premier League-klubben Crystal Palace for et meget stort millionbeløb.



»I FC Midtjylland er vi naturligvis stolte af, at vi har formået at forene den store sportslige succes med en meget stærk økonomisk performance«, siger bestyrelsesformand Rasmus Ankersen. »Det giver os en fantastisk platform at vokse ud fra i de kommende år«.

Fodbold: Det blev en succes, da atletiklegenden Usain Bolt fredag fik sin første start for klubben Central Coast Mariners. Den 32-årige jamaicaner scorede to mål, da den australske klub vandt 4-0 over Macarthur South West United i en testkamp i Campbelltown. »Min første start, og så laver jeg to mål. Det er en god følelse«, siger Usain Bolt til Central Coast Mariners' Twitter-profil. »Jeg er glad for, at jeg er kommet her og kan vise verden, at jeg forbedrer mig«, siger han. Jamaicaneren kom i august til Central Coast Mariners. Her forsøger han at spille sig til en kontrakt med klubben, der spiller med i A-League, som er den bedste række i Australien.

Motorsport: Briten George Russell skal køre for Williams-teamet i formel 1 næste år. Det meddeler det britiske team fredag på Twitter. Traditionsrige Williams frister i år en tilværelse i den absolut bageste ende i formel 1. Teamets to kørere, canadieren Lance Stroll og russeren Sergey Sirotkin, har kun hentet henholdsvis 6 og 1 point i sæsonens første 17 grandprixer. Det lader dog ikke til at bekymre 20-årige George Russell, der er meget glad for udsigten til at skulle køre formel 1. »Jeg har drømt om dette øjeblik i så lang tid, som jeg kan huske. Og nu kan jeg endelig sige det. Fra 2019 er jeg officielt formel 1-kører for Williams«, skriver han på Twitter. Williams har endnu ikke meldt ud, hvem der bliver teamets anden kører i næste sæson.



Fodbold: 31. august kom det frem, at Vejle havde ophævet kontrakten med viceanfører Nicolaj Madsen, der efter egen mening tilbragte for meget tid på bænken i Superligaen. Fredag kom det frem, at den 30-årige midtbanespiller tager et skridt ned og skifter til HB Køge, der er nummer to i 1. division. Kontrakten gælder i første omgang for resten af året, meddeler HB Køge på sin hjemmeside.

Foto: Tiziana Fabi/Ritzau Scanpix Lindsey Vonn har fejret mængder af store øjeblikke i den alpine skisport, men snart er det slut for den 33-årige amerikaner.

Lindsey Vonn har fejret mængder af store øjeblikke i den alpine skisport, men snart er det slut for den 33-årige amerikaner. Foto: Tiziana Fabi/Ritzau Scanpix

Alpint: Den amerikanske skistjerne Lindsey Vonn meddeler, at hun indstiller karrieren efter den kommende alpine sæson. Det fortæller hun til NBC Sports ifølge nyhedsbureauet AFP. I vinter sagde amerikaneren ellers, at hun ville blive ved, indtil hun havde overhalet svenske Ingemar Stenmark som den alpine skiløber med flest World Cup-sejre i karrieren. Det synspunkt har hun været nødt til at ændre. »Får jeg rekorden, så er det en drøm, der går i opfyldelse. Hvis jeg ikke får den, så har jeg stadig haft en helt vildt succesfuld karriere. Jeg er stadig den kvinde, der har taget flest sejre«, siger 33-årige Lindsey Vonn. Amerikaneren er noteret for 82 World Cup-sejre i karrieren, mens slalom- og storslalomlegenden Ingemar Stenmark har 86 sejre.



Fodbold: Theresa Nielsen får set noget af verden i øjeblikket. Landsholdsspilleren forlod i januar norske Vålerenga og skiftede til Seattle Reign FC i den amerikanske liga. Fredag meddeler Melbourne City FC, at klubben har lejet Theresa Nielsen til den kommende sæson i den australske W-League. Ifølge DR skal hun spille de næste cirka fire måneder i Australien, mens den amerikanske liga ligger stille. Herefter vender hun tilbage til Seattle.