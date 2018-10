Mesterøkonomi: FC Midtjylland leverer rekordoverskud

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

8.00 Tennis: WTA, Hong Kong Open 19.30 Ishockey: Rødovre-Odense TV3 Sport 7.00 Tennis: ATP, Shanghai Masters 6'eren 18.00 Fodbold: U21, Danmark-Polen 20.45 Fodbold: Kroatien-England Eurosport 1 14.00 Cykling: Tour of Turkey 17.15 Fodbold: U20, Tyskland-Holland 19.45 Fodbold: U21, Tyskland-Norge Eurosport 2 14.00 Tennis: WTA fra Linz 19.30 Ungdoms-OL: Atletik 20.45 Fodbold: Belgien-Schweiz Vis mere

Fodbold: FC Midtjylland kunne fredag præsentere et stort overskud for regnskabsåret 2017/2018. De danske fodboldmestre kan notere et overskud på 66,7 millioner kroner før skat, meddeler FC Midtjylland i en pressemeddelelse. Det er klubbens bedste regnskab nogensinde. Overskuddet skal ikke mindst ses i lyset af, at FC Midtjylland havde et transfervindue sidste vinter, der gav mange penge i klubkassen. Blandt andet solgte klubben den norske angriber Alexander Sørloth til Premier League-klubben Crystal Palace for et meget stort millionbeløb.

»I FC Midtjylland er vi naturligvis stolte af, at vi har formået at forene den store sportslige succes med en meget stærk økonomisk performance«, siger bestyrelsesformand Rasmus Ankersen. »Det giver os en fantastisk platform at vokse ud fra i de kommende år«.

Alpint: Den amerikanske skistjerne Lindsey Vonn meddeler, at hun indstiller karrieren efter den kommende alpine sæson. Det fortæller hun til NBC Sports ifølge nyhedsbureauet AFP. I vinter sagde amerikaneren ellers, at hun ville blive ved, indtil hun havde overhalet svenske Ingemar Stenmark som den alpine skiløber med flest World Cup-sejre i karrieren. Det synspunkt har hun været nødt til at ændre. »Får jeg rekorden, så er det en drøm, der går i opfyldelse. Hvis jeg ikke får den, så har jeg stadig haft en helt vildt succesfuld karriere. Jeg er stadig den kvinde, der har taget flest sejre«, siger 33-årige Lindsey Vonn. Amerikaneren er noteret for 82 World Cup-sejre i karrieren, mens slalom- og storslalomlegenden Ingemar Stenmark har 86 sejre.



Fodbold: Theresa Nielsen får set noget af verden i øjeblikket. Landsholdsspilleren forlod i januar norske Vålerenga og skiftede til Seattle Reign FC i den amerikanske liga. Fredag meddeler Melbourne City FC, at klubben har lejet Theresa Nielsen til den kommende sæson i den australske W-League. Ifølge DR skal hun spille de næste cirka fire måneder i Australien, mens den amerikanske liga ligger stille. Herefter vender hun tilbage til Seattle.



Tennis: Tysklands unge stjerne Alexander Zverev ser ud til at have bevaret sin skarphed frem til sidst på sæsonen, for i Shanghai Masters er han nu fremme i semifinalen. Fredag formiddag dansk tid besejrede han briten Kyle Edmund 6-4, 6-4 og skal lørdag kæmpe om en finaleplads med Novak Djokovic, der vandt 7-6, 6-3 over sydafrikaneren Kevin Anderson. De sidste to kvartfinaler hedder Roger Federer-Kei Nishikori og Borna Coric-Matthew Ebden.