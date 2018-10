Zlatan tog fusen på de 12 thailandske grottedrenge

Fodbold. Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic overraskede i weekenden de 12 thailandske drenge, der i sommer sad fanget i en grotte i Thailand i 17 dage. De deltog i det kendte amerikanske talkshow The Ellen DeGeneres Show, da deres store idol dukkede på. »Jeg troede, at jeg var modig. Men de her børn er modigere end mig. De viste teamwork og ventede tålmodigt og stolede på andres hjælp. Det er nok verdens bedste hold«, sagde den svenske fodboldstjerne i programmet. Det thailandske fodboldhold forsvandt den 23. juni i år, hvor drengene, der er mellem 11 og 16 år, og deres træner gik ind i en stor grotte i det nordlige Thailand.

There was no story more captivating this summer than the Thai soccer team trapped in a cave. This Monday, they’re all here. pic.twitter.com/J6oQlFZBGG — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 12. oktober 2018

Amerikansk fodbold. New England Patriots satte i nat en stopper for Kansas City Chiefs perfekte start på NFL-sæsonen. På hjemmebane vandt Patriots 43-40. Sejren blev sikret på et kort field goal af kicker Stephen Gostkowski med tre sekunder tilbage af kampen.



Fodbold. Italien vandt sin første sejr i et år, da holdets forsvarsspiller Cristiano Biraghi i overtiden sendte bolden i mål til 1-0 over Polen. Det var den 26-årige Fiorentina-spillers første mål for det italienske landshold, og scoringen fejrede han ved at forme et 13-tal med sine fingre. Gestussen var til minde for den tidligere Fiorentina-anfører og landsholsspiller Davide Astori, der døde i marts i en alder af 31 år. Astori spillede med nummer 13 på ryggen. »Astori er en del af mig. Jeg dedikerer mit mål til ham, fordi jeg kun er her takket være ham og alle de ting, han har lært mig, da vi spillede sammen«, siger Biraghi ifølge nyhedsbureauet AP.

Formel E. McLarens kører Stoffel Vandoorne skifter fra næste sæson Formel 1-raceren ud med en el-dreven bil. Belgieren skal nemlig fra næste sæson køre Formel E - racerløb for elbiler - for motorsportsholdet HWA. Det oplyser Vandoorne på Twitter.

Super excited to join HWA in Formula E and start this new challenge together! And it’s straight to business! Testing starts tomorrow here in Valencia! pic.twitter.com/NE3U7Hzmm5 — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 15. oktober 2018

Han kører lige nu Formel 1 for det britiske hold McLaren, men tidligere på året meddelte holdet, at Vandoorne stopper efter denne sæson og bliver erstattet af 18-årige Lando Norris.

Cykling. Den danske cykelrytter Alexander Salby har forlænget sin kontrakt med det danske cykelhold coloQuick. Det skriver holdet i en pressemeddelelse. Kontrakten løber nu til udgangen af 2019-sæsonen. - Jeg har været glad for at køre der i år, og det har været godt for min udvikling, siger den 20-årige cykelrytter i pressemeddelelsen.