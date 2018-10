Mestertræner stopper karrieren efter denne sæson

Fodbold: I perioden 2008-2016 vandt Usain Bolt olympisk guld på 100 og 200 meter seks gange, men i en alder af 32 år har jamaicaneren kastet sig over fodbolden. Han har trænet med flere klubber i og udenfor Europa, og nu har Valetta FC tilbudt løbelegenden en kontrakt på to år.

Cykling: Steven De Jongh slap heldigt fra et styrt, da sportsdirektøren fra cykelholdet Trek-Segafredo mandag blev meldt savnet af sit hold og sin kone. Hollænderen returnerede ikke til sit hjem efter en træningstur på cyklen, og det fik den 44-årige tidligere rytters kone til at eftersøge ham via Twitter. Mandag aften bekræftede både konen Renee Meijer samt cykelholdet på Twitter, at Steven De Jongh var blevet fundet af en helikopter. Senere udsendte holdet en pressemeddelelse om, at sportsdirektøren var sluppet med en hjernerystelse og var i god behold.

Håndbold: Christoffer Cichosz skifter efter denne sæson fra Skjern til TTH Holstebro på en treårig kontrakt. Den 30-årige stregspiller afløser Vignir Svavarsson, der til den tid stopper i TTH.

Ishockey: Mikkel Bødker scorede en enkelt gang, da hans klub Ottowa Senators vandt 4-1 over Dallas Stars i den nordamerikanske NHL-liga.