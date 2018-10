Kommende Ferrari-kører fortryder hårdt, verbalt angreb mod Magnussen

Velkommen til fredagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste historier netop nu.

Formel 1. »Magnussen er og vil altid være dum. Det er faktum«. Med de ord tornede den kommende Ferrari-kører, Charles LeClerc, over sin kørerradio mod Kevin Magnussen under Japans Grand Prix. Udbruddet opstod efter en episode, hvor LeClerc i et forsøg på at overhale Magnussen trak til højre på banen, mens danskeren gjorde det samme. Forud for weekendens løb i USA har LeClerc dog nu fortrudt sit angreb på Kevin Magnussen.

»Selvfølgelig var det midt i kampens hede, men jeg kan godt fortryde, hvad jeg sagde i radioen. Det var lidt for ekstremt«, siger LeClerc til Autosport.

LeClerc mener dog fortsat, at Magnussen blokerede hans bane med vilje, og vil tage sagen op med løbsdirektør,Charlie Whiting, på kørermødet op til weekendens løb i Austin.

Ishockey. Foruden Mikkel Bødker hos Ottawa Senators har de danske spillere i verdens bedste ishockeyliga, NHL, ikke just præsteret på deres højeste niveau i de første kampe. Men natten til fredag blev både Nikolaj Ehlers og Oliver Bjorkstrand noteret for point. Ehlers lavede to assists i Winnipeg Jets’ sejr på 4-1 over Vancouver Canucks. Bjorkstrand var med i opspillet til et af Colombus Blue Jackets scoringer i en sejr på 6-3 over Philidelphia Flyers. Målmand Frederik Andersen havde en mindre god aften og indkasserede tre scoringer, da Toronto Maple Leafs hjemme tabte 0-3 til Pittsburg Penguins.

Cykling. Den hollandske sportsdirektør, Steven de Jongh, blev mandag eftermiddag efterlyst af sin kone, da han ikke var vendt hjem efter en cykeltur i Girona. Efterlysningen førte til, at Steven de Jongh blev fundet bevidstløs i en grøft af en redningshelikopter, efter hans tur blev opsporet via tracking-appen Strava.

Den tidligere aktive rytter samt Sky- og Saxo-Tinkoff-sportsdirektør husker selv ikke ret meget fra ulykken. Det menes dog, at han er sluppet særdeles heldigt fra et møde med en klippe, efter han faldt ud over en skrant.

»Til mit held var jeg sandsynligvis allerede væk fra verden, da jeg begyndte at falde dybt. Ifølge min læge faldt jeg ind i klippen som en slags blød klud, og derfor brækkede jeg ingenting«, siger Steven de Jongh i et interview med De Telegraaf.

Basketball. NBA-sæsonens klart mest imødesette debut førte ikke til den sejr, som mange givetvis havde håbet på. Verdens bedste basketballspiller, LeBron James, og Los Angeles Lakers tabte nemlig natten til fredag sæsonens første opgør med 128-119 til Portland Trail Blazers. James selv præsterede 26 point, 12 rebounds og seks assists.