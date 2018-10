Chelseas udligning i overtiden forhindrer sjælden United-sejr

Fodbold: Chelseas udligning til 2-2 i det sidste af 6 overtidsminutter kostede Manchester United den første sejr i seks år på Stamford Bridge. United havde ellers leveret et fornemt comeback efter Antonio Rudiger havde bragte Chelsea foran, men efter pausen scorede Anthony Martial to gange. Først sparkede Martial en løs bold i mål, efter et hårdt afrettet indlæg landede hos ham midt for mål, og efter 73 minutter trak han ind i banen fra venstre og sparkede bolden fladt i mål i det lange hjørne. Ross Barkley udlignede på en ripost efter et forsøg på stolpen og en stor redning af David De Gea, men Chelsea kan på andenpladsen senere i denne weekend risikere at blive overhalet af Liverpool, Arsenal og Tottenham.

Golf: Trods feber og tilbagevendende næseblod i den indiske varme spillede Nicole Broch Larsen sig i tredje runde af ET-turneringen Hero Women’s Indian Open op på en delt førsteplads. For anden dag i træk brugte Nicole Broch Larsen 69 slag og med 3 slag under par ligger hun nu side om side med waliseren Becky Morgan og englænderen Elenaor Givens, men 18 spillere er i par eller bedre inden finalerunden. »På de første 9 huller følte jeg det som om, jeg var ved at besvime hele tiden. Jeg drak og spiste nogle saltnødder og på de sidste 9 huller gik det bedre«, fortæller danskeren til turneringens hjemmeside.

Bordtennis: World Cup-debuten i Paris sluttede i ottendedelsfinalen for Jonathan Groth, da verdensranglistens nummer 10, japaneren Koki Niwa, vandt 11-8, 11-5, 4-11, 12-10, 11-5. Groth havde ellers to sætbolde ved 10-8 i fjerde sæt og chancen for at udligne til 2-2. Ved para-VM i Slovenien er både Rasmus Rosenmeier og Sophie Walløe i finalen i deres respektive klasser, der afvikles senere i dag.

Fodbold: Efter et par måneder i klubben har målmanden Matej Delas forlænget kontrakten med AC Horsens til sommeren 2023. »Jeg er blevet lejet ud mange gange gennem min tid i Chelsea, og jeg har brug for en stabil periode i en klub for at fortsætte min udvikling, og det kan jeg få i AC Horsens, hvor jeg er nummer et«, siger Delas til klubbens hjemmeside.

Ishockey: Trods tre måloplæg fra Lars Eller tabte Washington Capitols efter straffeslag til Florida Panthers i NHL. Kampen endte 5-5 efter Panthers havde været foran 4-1.

Fodbold: Frederik Rønnow blev indskiftet efter 58 minutter i stedet for en skadet Kevin Trapp, da Eintracht Frankfurt i den tyske Bundesliga vandt 7-1 over Fortuna Düsseldorf. Serberen Luka Lovic scorede 5 af Eintrachts mål, franskmanden Sebastian Haller de 2 sidste.

Motorsport: Tyskeren Sebastian Vettel er for en forseelse under fredagens træning blevet idømt en straf på tre startplaceringer til USA’s grandprix, der køres søndag aften. Tyskeren satte farten op, mens der blev viftet med røde flag. »Jeg synes, der mangler noget sund fornuft, i forhold til de regler vi har«, siger Vettel ifølge motorsportweek.com. »De sagde, jeg var 27,7 sekunder om at sænke farten. Jeg så det røde flag, sænkede farten, kiggede rundt for at se, om en bil var kørt ind i muren, eller om der var nogen ved sving ni eller ti, og satte så farten betydeligt ned. At sige, jeg ikke fulgte reglerne, fordi jeg var præcis 27,7 sekunder om det, synes jeg, er forkert. Jeg mener, at jeg sænkede farten og kiggede mig omkring«, siger han.

Håndbold: Uden den skadede landsholdsanfører vandt Odense for første gang en kamp i Champions League, da det ude mod norske Larvik blev 33-25 i kraft af blandt andet 8 mål af 21-årige Mie Højlund. »Jeg synes, vi viste, at vi hører til i Champions League, og vi ser frem til de kommende kampe med stor selvtillid«, sagde træner Jan Pytlick, hvis næste kamp i turneringen er hjemme mod netop Larvik.