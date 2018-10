Nedtur: 100 gram benzin koster Kevin Magnussen VM-point i USA

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

13.30 Tennis: BNP Paribas WTA Finals 04.30 Basketball: LA Lakers-San Antonio TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-OB TV3 Sport 13.05 Tennis: Erste Bank Open 500 (m) 19.00 Tennis: Erste Bank Open 500 (m) 02.10 Amerikansk fodbold: Atlanta-NY Giants TV3 Max 21.00 Fodbold: Arsenal-Leicester 02.05 Ishockey: Winnipeg-St. Louis Eurosport 1 11.00 Bordtennis: World Cup (m) Vis mere

Motorsport: Glæde er vendt til skuffelse for formel 1-køreren Kevin Magnussen efter søndagens grandprix i Austin i Texas, hvor danskeren sluttede på en niendeplads, som udløste to VM-point. Løbets stewards har efterfølgende diskvalificeret Magnussen med den begrundelse, at han under løbet havde brugt mere end de tilladte 105 kilo brændstof i sin Haas-racer. Det fremgår af formel 1’s hjemmeside. Dermed mister Magnussen sin placering samt de to point i VM-stillingen. I en kommentar til diskvalifikationen skriver Kevin Magnussen på Twitter, at »... desværre kørte vi i dag formel-brændstofbesparelse frem for formel 1. Og vi brugte 0,1 kilo (!) for meget i hele løbet, så vi blev diskvalificeret. Sådan er reglerne, så vi må bare kontrollere det bedre. Bilen var dog fantastisk og pitstoppet fremragende«, skriver han.



Fodbold: »Det er hårdt at stå her som taber«, kommenterer Crystal Palace-manager Roy Hodgson i følge bbc.com kampen søndag aften mod Everton. På Goodison Park lignede det et 0-0-resultat, indtil kort før slutningen, hvor det på to minutter så alligevel lykkedes Evertons Dominic Calvert-Lewin og Cenk Tosun at finde vej til nettet, så hjemmeholdet sejrede 2-0 og kravlede frem til ottendepladsen i tabellen. Crystal Palace er nr. 15. Sidste kamp i niende runde spilles mandag aften på Emirates i London, hvor Arsenal tager imod Leicester og Kasper Schmeichel.



Fodbold: Det store Serie A-lokalopgør i Milano søndag aften fandt sin afgørelse i sidste minut, da Inters argentinske anfører Mauro Icardi scorede og sikrede den 1-0-sejr over AC Milan, som placerer Inter på tredjepladsen efter Juventus og Napoli. Mandag aften spiller Sampdoria med den danske forsvarer Joachim Andersen på holdet hjemme mod Sassuolo.

Basketball: Slagsmål er ikke velset i NBA. Tre spillere er blevet straffet hårdt efter et slagsmål i en NBA-kamp mellem Los Angeles Lakers og Houston Rockets. Los Angeles Lakers-spillerne Brandon Ingram og Rajon Rondo samt Chris Paul fra Houston Rockets er suspenderet uden løn i samlet ni kampe. Ingram er straffet med fire dages karantæne, mens Rondo slipper med tre dage. Paul fik kun to dages karantæne, men han rammes hårdest økonomisk, da han er den bedst betalte af de tre. De to kampe uden løn koster Paul 491.782 dollar (3,2 millioner kroner).