7.000 buhende Brøndby-fans motiverede OB's teenagemålmand

Direkte sport i tv Tirsdag 23. oktober TV 2 Sport 13.30 Tennis, WTA Finals: Caroline Wozniacki-Petra Kvitova 15.30 Tennis, WTA Finals: Karolina Plisková-Elina Svitolina 20.00 Håndbold: Randers- Holstebro (k) 03.00 Basketball: Denver-Sacramento TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U - Juventus TV3 Sport 13.55 Fodbold: U19 - Ajax-Benfica 15.55 Fodbold: U19 Manchester United-Juventus 18.55 Fodbold: AEK Athen-Bayern 21.00 Fodbold: Real Madrid- Plzen 01.05 Ishockey: NY Rangers-Florida TV3 Max 18.55 Fodbold: Young Boys-Valencia 21.00 Fodbold: Shakhtar Donetsk-Manchester City Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 07.00 Cykling: Tour of Hainan Vis mere



Fodbold: OB’s 19-årige målmand Oliver Christensen debuterede i Superligaen med 1-1 i Brøndby mandag aften. Det blev en aften, han sent glemmer. »Det var helt vildt sjovt. Det var dejligt at få vist mig frem for alle«, siger han til Ritzau. »Det var også sjovt, da der pludselig var 6.000-7.000, der buhede af mig. Det har jeg ikke prøvet før på U19- eller reserveholdet. Det var en god erfaring for mig«, siger Oliver Christensen, der holdt buret rent frem til 82. minut, da Hany Mukhtar scorede, inden Ramon Leeuwin sikrede fynboerne det ene point. Begge hold ligger udenfor slutspilspladserne.

Fodbold: Leicester-manager Claude Puel er utilfreds efter 1-3 mandag aften i London mod Arsenal. Leicester blev ifølge manageren snydt for et straffespark, inden mandskabet kom foran, da Hector Bellarin scorede i eget net. »På det tidspunkt, hvor vi dominerede kampen, kunne vi have fortsat vores stærke præstation med 11 mod 10«, siger Puel om situationen, da Rob Holding tilsyneladende havde hånd på bolden i sit eget straffesparksfelt. Målmand Kasper Schmeichel bakker manageren op: »Vi fik ikke noget hjælp af dommeren. Jeg har aldrig set et tydeligere straffespark«, siger Schmeichel ifølge Sky Sports. Arsenal er nummer 4 efter sejren.



Fodbold: Den spanske radiostation Cardena Ser meddeler, at Zlatan Ibrahimovic kan være på vej til Real Madrid. Efter Cristiano Ronaldos exit har kongeklubben haft svært ved at lave mål og den 37-årige fra LA Galaxy er derfor angiveligt et emne i Madrid.

Tennis: Caroline Wozniacki spiller sin anden kamp med WTA Finals i Singapore kl. 13.30 mod tjekken Petra Kvitova. Woznaicki skal vinde opgøret, hvis hun vil være herre over egen skæbne i turneringen, hun vandt sidste år. Du kan følge kampen live her på politiken.dk.

Ishockey: Lars Eller og Frans Nielsen blev noteret for point for Washington og Detroit, men det var kun Eller og NHL-mestrene, der kunne forlade isen med en sejr i nattens NHL-kampe. Washington vandt 5-2 ude over Vancouver, mens Detroit tabte 1-3 hjemme til Carolina. Andetsteds i NHL var Nikolaj Ehlers med i Winnipegs hjemmesejr efter forlænget spilletid St. Louis. 5-4 sluttede det.

Håndbold: Landsholdsmålmand Niklas Landins lyst til håndbold er vokset i denne sæson. Det skyldes, at hans klub Kiel ikke er med i Champions League. Det giver færre kampe. »Det kan virkelig mærkes. Når vi har spillet ligakamp, har vi nogle gange haft en uge, inden vi skulle spille igen. Der har jeg faktisk tænkt: Hvad skal vi dog lave i en hel uge?« siger Niklas Landin til Ritzau. »Nu kan vi pludselig træne ordentligt og sætte os op til næste kamp. Vi kan glæde os og have den nervøsitet, som man faktisk ikke når at få, når man spiller hele tiden«, siger han.