Real Madrid freder træneren - i hvert fald ugen ud

Direkte sport i tv Onsdag 24. oktober TV 2 21.00 Håndbold: Danmark-Ukraine (m) TV 2 Sport 13.30 Tennis: BNP Paribas WTA Finals 15.30 Tennis: BNP Paribas WTA Finals 18.30 Håndbold: Odense-Nykøbing F. (k) 3.30 Basketball: Milwaukee-Philadelphia TV3+ 18.55 Fodbold: PSV-Tottenham 21.00 Fodbold: Barcelona-Inter TV3 Sport 14.00 Fodbold U19: Dortmund-A. Madrid 16.00 Fodbold U19: Paris SG-Napoli 18.55 Fodbold: Club Brügge-Monaco 21.00 Fodbold: Dortmund-A. Madrid 1.05 Ishockey: Winnipeg-Toronto TV3 Max 21.00 Fodbold: Liverpool-Røde Stjerne Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 8.05 Cykling: Tour of Hainan Vis mere





Fodbold: Den pressede Real Madrid-træner Julen Lopetegui er med sikkerhed træner i klubben ugen ud. Det slår klubdirektør Emilio Butragueno fast efter Real Madrids knebne 2-1-sejr hjemme over Viktoria Plzen i Champions League tirsdag aften. Om Lopetegui så bliver sat bestillingen søndag aften efter El Clasico mod Barcelona, må tiden vise. »Lopetegui vil være på Camp Nou som normalt. I disse situationer er det vigtigt at forholde sig roligt«, siger Butragueno ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Der er mange rygter derude, men vi forholder os til situationen som normalt. Jeg håber, at holdet kan levere en god præstation mod Barcelona«, lyder det fra klubdirektøren. Sikkert er det, at et nederlag i klassikeren på udebane mod FC Barcelona søndag vil åbne et gabende hul på 7 point mellem topholdet og de seneste tre sæsoners vinder af Champions League.

Badminton: 21-årige Rasmus Gemke fik lidt af en skalp, da han slog taiwaneren Chou Tien Chen – verdens nummer 4 - i 1. runde af French Open, der er den tredjestørste turnering i Europa efter All England og Denmark Open. Gemke vandt 21-11, 18-21, 21-12. »Det er helt sikkert min største skalp i karrieren. Det var fedt at få lov til at slå en af de her verdensklassespillere«, siger Gemke til DR. Gemke skal nu op mod landsmanden Hans-Kristian Vittinghus.

Fodbold: Manchester United-manager José Mourinho erkender, at englænderne mødte overmagten mod Juventus, der sejrede 1-0 på Old Trafford i tredje runde af Champions League-gruppespillet. »Det var virkelig en svær kamp for os. Jeg troede, at vi kunne få noget ud af kampen, men det var ikke muligt. Der var stor kvalitet på modstandernes hold. Nogle gange ser folk efter Ronaldo eller Dybala, men på et tophold skal man se på Chiellini og Bonucci. Juventus er et hold, hvor det er meget svært, når de er foran«, siger José Mourinho.

Fodbold: At sejren til Juventus mod Manchester United var fortjent, hersker der ingen tvivl om. Heller ikke hos Juve-bossen Massimiliano Allegri. »Vi gjorde det godt i forhold til at kontrollere på midtbanen og pludselig øge tempoet, når vi havde muligheden for det i angrebet«, siger han.

Fodbold: 2-1 hjemme over Plzen er langt fra prangende for de regerende Champions League-mestre, men Real Madrids træner Julen Lopetegui glæder sig alligevel. »Vi arbejder hver dag med at tro på holdet, og i dag skal vi være lykkelige. Det var meget vigtigt at få sejren«, siger Julen Lopetegui til TV3+.

Fodbold: Spanske Marcos Alonso og Premier League-klubben Chelsea har forlænget samarbejdet til sommeren 2023.