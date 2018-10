Problemer: Sæsonfinale hænger i en tynd tråd for skadet Axelsen

Direkte sport i tv Onsdag 24. oktober TV 2 21.00 Håndbold: Danmark-Ukraine (m) TV 2 Sport 13.30 Tennis: BNP Paribas WTA Finals 15.30 Tennis: BNP Paribas WTA Finals 18.30 Håndbold: Odense-Nykøbing F. (k) 3.30 Basketball: Milwaukee-Philadelphia TV3+ 18.55 Fodbold: PSV-Tottenham 21.00 Fodbold: Barcelona-Inter TV3 Sport 14.00 Fodbold U19: Dortmund-A. Madrid 16.00 Fodbold U19: Paris SG-Napoli 18.55 Fodbold: Club Brügge-Monaco 21.00 Fodbold: Dortmund-A. Madrid 1.05 Ishockey: Winnipeg-Toronto TV3 Max 21.00 Fodbold: Liverpool-Røde Stjerne Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 8.05 Cykling: Tour of Hainan Vis mere





Badminton: Viktor Axelsen kommer næppe til at spille flere turneringer i 2018, og i så fald misser han muligheden for at forsvare sin titel i sæsonfinalen, der spilles fra 12. til 16. december. Mandag meddelte han i en opdatering på Instagram, at han på grund af ankelproblemer først regner med at være klar til at træne og konkurrere på 100 procent inden for seks til ni uger. Antager man, at pausen kommer til at strække sig i præcis seks uger, er Axelsen klar 2. december, men selv i det tilfælde er det urealistisk, at han bliver blandt de otte bedste på listen, der kvalificerer sig til turneringen. På listen ’Race to Guangzhou’ ligger han blot nr. 11, og uden udsigt til at spille turneringer i de kommende uger, er hans deltagelse meget usandsynlig.

Fodbold: Chelsea må undvære stjernen Eden Hazard i torsdagens Europa League-kamp hjemme mod Bate Borisov. Det sagde Chelseas manager, Maurizio Sarri, på et pressemøde onsdag. Hazard døjer med rygproblemer, og hans deltagelse i søndagens Premier League-kamp mod Burnley er derfor også tvivlsom, siger manageren. Hazard er Chelseas farligste spiller i denne sæson med otte mål på tværs af alle turneringer.

Fodbold: Den pressede Real Madrid-træner Julen Lopetegui er med sikkerhed træner i klubben ugen ud. Det slår klubdirektør Emilio Butragueno fast efter Real Madrids knebne 2-1-sejr hjemme over Viktoria Plzen i Champions League tirsdag aften. Om Lopetegui så bliver sat bestillingen søndag aften efter El Clasico mod Barcelona, må tiden vise. »Lopetegui vil være på Camp Nou som normalt. I disse situationer er det vigtigt at forholde sig roligt«, siger Butragueno ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Der er mange rygter derude, men vi forholder os til situationen som normalt. Jeg håber, at holdet kan levere en god præstation mod Barcelona«, lyder det fra klubdirektøren. Sikkert er det, at et nederlag i klassikeren på udebane mod FC Barcelona søndag vil åbne et gabende hul på 7 point mellem topholdet og de seneste tre sæsoners vinder af Champions League.



Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix Angelique Kerber har virket træt i sæsonens sidste fase, men onsdag hev en en hårdt tilkæmpet sejr i land mod japanske Naomi Osaka, der får svært ved at nå en semifinale i WTA Finals i Singapore.

Angelique Kerber har virket træt i sæsonens sidste fase, men onsdag hev en en hårdt tilkæmpet sejr i land mod japanske Naomi Osaka, der får svært ved at nå en semifinale i WTA Finals i Singapore. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Tennis: Angelique Kerber led nederlag i sæsonfinalens første runde til hollandske Kiki Bertens, men efter onsdagens 6-4, 5-7, 6-4-gevinst mod US Open-vinderen Naomi Osaka er tyskeren igen med i kampen om en plads i semifinalen fra WTA Finals’ Rød Gruppe. Opgøret mod Osaka varede 2 timer og 30 minutter.



Svømning: Svenske Sarah Sjöström har meldt afbud til kortbane-VM i december. Hun melder afbud til mesterskabet i Kina, fordi hun ønsker fuld fokus på World Cup-sæsonen og på næste års langbane-VM. Det skriver hun på Instagram. På tværs af bassinlængder har hun vundet 16 VM-medaljer, hvor af ti er af guld.

Tennis: Juniorstjernen Clara Tauson fortsætter med at imponere. Ved den såkaldte ITF Junior Masters i millionbyen Chengdu i det centrale Kina vandt den snart 16-årige sin første kamp mod Australian Open-mesteren En Shuo Liang fra Taiwan 7-6 (7), 6-1 sluttede det i dansk favør.

Ishockey: Trods en placering som nummer ni og næstsidst i Ligaen har ledelsen i Herning Blue Fox valgt at forlænge aftaler med både cheftræner Petri Skriko og assistenten Lubos Pisar. »Herved sikres grundlaget for det fortsatte arbejde omkring kontinuitet i både klubben og spillertruppen«, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Cykling: Danmarks Cykle Union (DCU) har ansat den nuværende Sunweb-sportsdirektør Morten Bennekou som elitechef fra 1. januar 2019. Han ser frem til at arbejde med den store spiredne talentmasse. »Jeg ser det som et rigtig spændende tidspunkt at blive en del af dansk cykelsport på«, siger Morten Bennekou i en pressemeddelelse.