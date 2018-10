Armstrongs bagmand bliver udelukket fra cykelsporten på livstid

Motorsport. Efter at have været indlagt på et hospital i Wien i over to måneder er formel 1-legenden Niki Lauda blevet udskrevet. Den tredobbelte verdensmester har fået foretaget en lungetransplantation, og der forestår nu en længere genoptræningsperiode før østrigeren atter kan indtage sin position som formand for Mercedes’ formel 1-hold.

Basketball. Superstjernen LeBron James fik efter tre nederlag sin første sejr som Los Angeles Lakers-spiller, da de tidligere mangedobbelte NBA-mestre ude slog Phoenix Suns 131-113. Lebron James bidrog til sejren med 19 point, men Lakers-topscorer blev Lance Stephenson, der stod for 23 point. De forsvarende mestre fra Golden State Warriors med Stephen Curry i overvældende form slog Washington Wizards 144-122, og Curry stod for 51 af pointene.

Golf. Den australske amatørspiller Jim Grant præsterede det helt usædvanlige at lave hole in one, det vil sige slå bolden i hul med blot et enkelt slag, på samme runde ved en turnering på Green Acres Golf Club. Det skriver lokale medier i Melbourne ifølge Ritzau. Både på 11. og 17. hul ramte Jim Grant plet.

Ishockey. Nikolaj Ehlers kom på måltavlen, da Winipeg Jets hjemme tabte 2-4 til Toronto Maple Leafs med Frederiks Andersen på mål. Det var første gang i denne sæson, Ehlers scorede, men lige lidt hjalp det altså.

Fodbold. Heller ikke i andet forsøg lykkedes det for Thomas Frank at hente en sejr som cheftræner for Brentford i den næstbedste engelske række, Championship. Ude tabte Brentford 4-3 til Preston.