Dommer erkender sin fejl og så slipper Jores Okore for karantæne

Direkte sport i tv

TV 2 Sport

7.30 Tennis: WTA Finals, double 10.00 Tennis: Pliskova-Kvitova 13.30 Tennis: Wozniacki-Svitolina 15.30 Badminton: French Open 2.00 Basketball: Oklahoma-Boston TV3+ 02.15 Am. fodbold: Houston-Miami TV3 Sport

15.00 Tennis: Swiss Indoors (m) 01.05 Ishockey: New Jersey-Nashville TV3 Max 18.30 Fodbold: FC Fredericia-Viborg 6’eren 18.55 Fodbold: FC København-Slavia Prag 21.00 Fodbold: Chelsea-BATE Borisov Eurosport 1 11.30 Cykling: National Tours 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 7.30 Cykling: Tour of Hainan 18.55 Fodbold: Sporting-Arsenal 21.00 Fodbold: Marseille-Lazio Vis mere

Fodbold: Det ændrede kampen mellem AGF og AaB radikalt, da Jores Okore i søndags fik et direkte rødt for at frarøve AGF en oplagt målchance. Efter at have genset situationen har dommeren Mads-Kristoffer Kristoffersen imidlertid erkendt, at han fejlfortolkede situationen, hvilket nedsætter Jores Okores strafpoint for ’forseelsen’ fra 34 til 4. Det betyder, at Okore slipper for de ellers berammede 2 spilledages karantæne og er til rådighed for AaB i de kommende kampe mod Vendsyssel og FC Nordsjælland.

Badminton: Damedoublen Maiken Fruersgaard/Sara Thygesen leverede et af karrierens store resultater, da det i French Open blev sejr over de 6.-seedede japanere, Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto. Danskerne vandt 21-19, 21-19 efter at have misbrugt seks sætbolde. I første sæt førte de 20-14 og i andet sæt var det en føring på 20-17, der blev til sejr med en netruller i den sidste duel.

Tennis: Karolina Plisková er klar til semifinalen i WTA’s sæsonfinale. I det rent tjekkiske opgør mod den tidligere dobbelte Wimbledon-mester Petra Kvitov vandt Plisková 6-3, 6-4, og hun er dermed sikker på en plads i semifinalen uanset resultatet af den sidste kampe i hvid gruppe mellem Caroline Wozniacki og Elina Svitolina. For Caroline Wozniacki betyder Pliskovás sejr konkret, at danskeren skal vinde kampen mod Svitolina 2-0 for at avancere til semifinalen.

Håndbold: I Det Norske Håndboldforbund har de stor tillid til Christian Berge, der er landstræner for landets herrer. Så stor tillid, at parterne netop har forlænget kontrakten, så den løber til efter VM i januar 2025. Christian Berge, der har været landstræner siden 2014, førte sidste år Norge til VM-sølv.

Cykling: Johan Bruyneel, der var sportsdirektør for US Postal og Discovery Channel i blandt alle syv år fra 1999-2005, Lance Armstrong vandt Tour de France, er blevet idømt karantæne på livstid fra cykelsporten af Den Internationale Sportsdomstol, Cas. Bruyneel fik i 2014 10 års karantæne af en amerikansk domstol for overtrædelser af dopingreglementet, men Det Internationale Antidopingagentur, Wada, ankede dommen til Cas, der altså nu har strammet strafudmålingen til dens maksimum.

»Der er mange ting, jeg ønsker at kunne have gjort anderledes, og der er visse handlinger, som jeg nu fortryder inderligt. Den periode, som jeg gennemlevede som både cykelrytter og holddirektør, var meget anderledes end den er i dag«, skriver Johan Bruyneel blandt andet i et brev til Velo News.

Tennis: Clara Tauson vandt også sin anden kamp ved juniorernes sæsonfinale - ITF Junior Masters. Den 15-årige dansker slog kineseren Xinyu Wang efter en maratonkamp på godt to timer i tre sæt med cifrene 0-6, 7-6, 6-4. I bedste Caroline Wozniacki-stil sled det danske stortalent sig tilbage i opgøret efter at have fået en ordentlig lussing i 1. sæt, og med en sejr i 2. sæts tiebreak skulle spillerne ud i et afgørende 3,. sæt. Her lykkedes det Clara Tauson at bryde sin kinesiske modstanders serv en enkelt gang, og da danskeren samtidig holdt sin egen serv, var sejren hjemme.





Håndbold: For knap en uge siden meddelte ligaens tophold HC Odense, at Stine Jørgensen er ude af spillet i 6-8 uger med en meniskskade, der kræver et operativt indgreb. Dermed går den normale landsholdsanfører blandt andet glip af EM-slutrunden i Frankrig, der spilles 30. november-16. december. Alligevel figurerer Stine Jørgensen i den bruttotrup på 28 spillere, landstræner Klavs Bruun Jørgensen har indleveret til Det Europæiske Håndboldforbund, EHF. Det er blandt disse navne, den endelige EM-trup udtages og hvorfra eventuelle indskiftere i løbet af turneringen må hentes.

Se hele bruttotruppen her (eksternt link).

Fodbold: Danmark fastholder 10.-pladsen på Det Internationale Fodboldforbund, Fifas, seneste verdensrangliste. Dermed er Danmark fortsat foran Tyskland (14), Holland (15), Sverige (17) og Italien (19). I toppen er Belgien nu alene i front efter at have delt 1. pladsen med de franske verdensmestre i september.

Se hele verdensranglisten her (eksternt link).

Cykling: Fernando Gaviria skifter fra Quickstep til UAE Emirates. Den colombianske sprinter har underskrvet en treårig kontrakt med sit kommende hold.