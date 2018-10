Haas indrømmer: Det var vores egen skyld, Magnussen blev diskvalificeret

Direkte sport i tv TV 2 Sport

07.30 Tennis: WTA Finals - double 10.00 Tennis: Osaka-Bertens, WTA Finals 13.30Tennis: Kerber-Stephens 15.30/22.00 Badminton: French Open 01.30 Basketball: NY Knicks-Golden State TV3 Sport 17.00 Formel 1: Mexicos GP - træning 21.00 Formel 1: MG Prix - træning 01.35 Ishockey: Detroit-Winnipeg TV3 Max 19.00 Fodbold: SønderjyskE-OB Eurosport 1 18.00 Superbike - Qatars Grand Prix 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 20.25 Kunstskøjteløb: Skate America 21.45 Kunstskøjteløb: G.P. Skate

Motorsport. Haas-boss Günther Steiner indrømmer nu, at holdet løb en alt for stor risiko, da Kevin Magnussen under det amerikanske formel 1-grandprix sidste søndag blev bedt om at fastholde sit angreb på den foranliggende Esteban Ocon. De vedvarende angreb betød nemlig, at danskeren brugte 170 gram benzin for meget, og efterfølgende blev han derfor diskvalificeret og frataget to VM-point. Haas-ledelsen håbede, at den førende Kimi Räikkönen ville overhale Magnussen og Ocon, så danskeren skulle gennemføre en omgang færre, men det skete ikke, og så opstod miseren.

»Vi løb for stor en risiko. Det var vores egen fejl«, siger Steiner til motorsport.com. Feltet er i denne weekend i Mexico til sæsonens tredjesidste grandprix.

Badminton. Rasmus Gemke vandt det rent danske opgør i herresingle ved French Open over Hans Kristian Vittinghus, men der måtte tre sæt til, før den meget lige kamp var afgjort. Gemkes sejr lød på 21-17, 19-21, 21-15. Ligeledes i herresingle måtte Jan Ø. Jørgensen give fortabt til den kinesiske verdensstjerne Chen Long, der vandt i to sæt med cifrene 21-10, 21-14.

Motorsport. Lewis Hamilton er overbevist om, at Mick Schumacher før eller siden ender i formel 1. Schumacher, der er er søn af den legendariske 7-dobbelte formel 1-verdensmester, har i denne sæson vundet den europæiske formel 3-serie.

»Michael er den største kører i historien, så der vil 100 procent sikkert komme en ny Schumacher i formel 1. Dels på grund af navnet, men også fordi han (Mick, red.) gør det godt«, siger Lewis Hamilton til formula1.com.

Ishockey. Tom Wilson fra Washington Capitals i den nordamerikanske NHL-liga har fået stadfæstet sin dom på 20 spillesdages karantæne, som han oprindeligt blev idømt 3. oktober. Wilson har fået den lange karantæne for voldsomt spil i en testkamp mod St. Louis Blues, hvor han knockoutede Oskar Sundqvist med en ureglementeret tackling til hovedet.

Ishockey. Tre af de danske spillere i den nordamerikanske NHL-liga havde en blandet dag på isen. Oliver Bjorkstrand blev noteret for en enkelt assist, da hans klub Cloumbus Blue Jackets ude slog St. Louis Blues 7-4 efter at have været bagud 0-2. Lars Eller og de forsvarende mestre Washington Capitals måtte indkassere et 1-4-nederlag til Edmonton Oilers, mens keeper Frederik Andersen sammen med Toronto Maple Leafs topper Eastern Conference efter en sejr på 4-2 2 over Winnipeg Jets.

Basketball. LeBron James fik sin første sejr på hjemmebane som Los Angeles Lakers-spiller, da Denver Nuggets blev sendt hjem fra den californiske storby med et nederlag på 128-111. Superstjernen bidrog til sejren med 28 point, 11 assist og 11 rebounds. Det var 74. gang i karrieren, James præsterede en såkaldt triple-double hvilket vil sige tocifrede antal point, assist og rebounds i samme kamp.

Tennis. Den tidligere australske tennisspiller Todd Reid er død i en alder af 34 år. Det bekræfter Det Australske Tennisforbund ifølge news.com, skriver Ritzau. Dødsårsagen er ikke offentliggjort, men der er ikke tale om mistænkelige forhold, fremgår det. Reid vandt i 2002 drengenes Wimbledon og var også i finalen i drengenes Australian Open samme år. Som senior nåede han op som nummer 105 på verdensranglisten, men måtte allerede i 2005 indstille karrieren på grund af skader og sygdom.