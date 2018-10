Clara Tauson taber Junior Masters-semifinalen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2

Tennis: Clara Tauson tog første sæt af semifinalen ved ITF Junior Masters i kinesiske Chengdu, men det var colombianske Maria Camilla Osorio Serrano, der nåede videre til finalen, for hun kom flot tilbage og vandt 6-7, 6-2, 6-4. Ved stillingen 5-4 til Serrano i tredje sæt blev opgøret afbrudt på grund af regn, og da spillet blev genoptaget, var Serrano igen bedst efter en mindre svaghedsperiode.

Golf: Thorbjørn Olesen var lørdag blandt de to spillere, der præsterede bedst ved European Tour-turneringen WGC-HSBC Champions, der spilles i Shanghai. Den 28-årige dansker fra det nordlige Sjælland brugte fem slag mindre end banens par, da han lavede syv birdies, som desværre for danskeren blev suppleret af to bogeys. Også amerikaneren Andrew Putnam brugte fem slag mindre end banens par. Lørdagens gode runde sender Thorbjørn Olesen 21 placeringer frem i stillingen, så han nu deler turneringens tiendeplads med to andre spillere inden søndagens afgørende runde.



Thorbjørn Olesen kæmper godt for en placering ved HSBC Champions-turneringen i Shanghai. Foto: Ng Han Guan/Ritzau Scanpix

Samlet er danskeren fem slag under par, og selv om han rækker ud efter et topresultat, får han svært ved at vinde turneringen. I front ligger verdensranglistens nr. 17, amerikaneren Tony Finau. Han har brugt 13 slag under banens par på de første tre runder og er dermed otte slag bedre end Thorbjørn Olesen.

Fodbold: Landsholdsspilleren Jonas Knudsen har lørdag fået ny manager i Ipswich Town, der ligger sidst i Englands næstbedste række. Klubben har indgået en aftale med skotten Paul Lambert, som har fået en kontrakt til sommeren 2021. Det oplyser klubben på Twitter. De seneste seks år har han stået i spidsen for Aston Villa, Blackburn, Wolverhampton og Stoke uden nævneværdig succes.



Fodbold: Den tidligere danske landsholdsspiller Steven Lüstü er blevet fyret i 2. divisionsklubben Kjellerup. Det skyldes en dårlig indledning på sæsonen, skriver klubben på sin hjemmeside. Kjellerup er placeret på sidstepladsen i 2. division Gruppe 1. Som aktiv spillede Lüstü ni landskampe, og han var med til at vinde DM-guld med Herfølge.



Fodbold: Den mangeårige svenske træner Sven-Göran Eriksson har atter fået nyt job. Han skal i det næste halve år træne Filippinernes landshold. Han er ansat til at tage holdet gennem det sydøstasiatiske mesterskab og det asiatiske mesterskab i henholdsvis november og januar. Den 70-årige svensker havde sit første professionelle trænerjob i 1977.

Tennis: To måneder efter at være udgået med en knæskade under grand slam-turneringen US Open er Rafael Nadal igen klar til at spille turneringstennis. Verdensranglistens nummer et har meldt sin ankomst til næste uges Paris Masters, hvor han går på jagt efter førstepræmiepuljen på lidt over syv millioner kroner. Som topseedet i turneringen slipper Nadal for at spille i første runde. Til gengæld kan han få hård modstand af sin rutinerede landsmand Fernando Verdasco i anden runde, hvis Verdasco vinder sin kamp i første runde.



Doping: Luis García del Moral, der er tidligere læge for Lance Armstrongs US Postal-hold, har fået ophævet sin livstidsudelukkelse fra cykelsporten efter at have vidnet mod den tidligere US Postal-chef Johan Bruyneel. Det oplyser USA’s Antidopingagentur (Usada). Den spanske læges karantæneophævelse fulgte dermed i kølvandet på den livslange karantæne, som Johan Bruyneel blev idømt onsdag på grund af det omfattende dopingbrug på cykelholdet.

Ishockey: Frans Nielsen blev noteret for en assist, da hans hold, Detroit Red Wings, natten til lørdag dansk tid tog imod Winnipeg Jets i NHL. Det blev dog canadierne med Nikolaj Ehlers på holdet, der kunne gå fra isen som vindere med en 2-1-sejr.