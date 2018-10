Fransk superpræstation sætter fart i den alpine World Cup

Tennis: To måneder efter at være udgået med en knæskade under grand slam-turneringen US Open er Rafael Nadal igen klar til at spille turneringstennis. Verdensranglistens nummer et har meldt sin ankomst til næste uges Paris Masters, hvor han går på jagt efter førstepræmiepuljen på lidt over syv millioner kroner. Som topseedet i turneringen slipper Nadal for at spille i første runde. Til gengæld kan han få hård modstand af sin rutinerede landsmand Fernando Verdasco i anden runde, hvis Verdasco vinder sin kamp i første runde.



Doping: Luis García del Moral, der er tidligere læge for Lance Armstrongs US Postal-hold, har fået ophævet sin livstidsudelukkelse fra cykelsporten efter at have vidnet mod den tidligere US Postal-chef Johan Bruyneel. Det oplyser USA’s antidopingagentur (Usada). Den spanske læges karantæneophævelse fulgte dermed i kølvandet på den livslange karantæne, som Johan Bruyneel blev idømt onsdag på grund af det omfattende dopingbrug på cykelholdet.

Ishockey: Frans Nielsen blev noteret for en assist, da hans hold, Detroit Red Wings, natten til lørdag dansk tid tog imod Winnipeg Jets i NHL. Det blev dog canadierne med Nikolaj Ehlers på holdet, der kunne gå fra isen som vindere med en 2-1-sejr.