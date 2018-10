Ung ukrainer erobrer sit livs titel i Singapore

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

09.00 Tennis: BNP Paribas WTA Finals, double 12.30 Tennis: BNP Paribas WTA Finals 14.30 Badminton: French Open, finaler 22.00 Basketball: Brooklyn-Golden State

00.35 Basketball: Dallas-Utah

TV3+

17.00 Fodbold: Manchester United-Everton 19.00 Formel 1: Mexicos Grand Prix 01.15 Am. fodbold: Minnesota-New Orleans TV3 Sport

06.00 Roadracing: MotoGP, Australiens GP 13.40 Fodbold: Lyngby-FC Helsingør 15.45 Fodbold: RB Leipzig-Schalke 04 18.00 Fodbold: AaB-Vendsyssel 21.00 Fodbold: Marseille-Paris SG 01.05 Ishockey: Vegas-Ottawa TV3 Max 12.00 Fodbold: Hobro-Vejle 14.25 Amerikansk fodbold: Jacksonville-Philadelphia 18.00 Am. fodbold: Pittsburgh-Cleveland 21.25 Am. fodbold: Los Angeles-Green Bay 6’eren 14.30 Fodbold: Crystal Palace-Arsenal Canal9 16.00 Fodbold: F.C. København-AGF

Eurosport 1 17.15 Motorsport: Porsche Super Cup

18.30 Cykling: 6-dagesløb 21.45 Fodbold: LA Galaxy-Houston Eurosport 2 07.45 Billard: Snooker, Int. Championship 08.30 Rally: VM-afdeling 09.30 Billard: Snooker, Int. Championship 12.25 Billard: Snooker, Int. Championship 14.00 Fodbold: Randers FC-Esbjerg 19.00 Kunstskøjteløb: Skate America 19.55 Fodbold: Brann-Rosenborg 05.00 Cykling: Tour of Hainan Vis mere

Tennis: Ukrainske Elina Svitolina scorede søndag sin karrieres hidtil største gevinst, da hun efter tre hårde sæt havde nedkæmpet USA’s Sloane Stephens i finalen ved sæsonafslutningen WTA Finals. Slutkampen, der blev spillet i Singapore, vandt Svitolina 3-6, 6-2, 6-2. Med fuldt hus via fem sejre i ugens løb har Svitolina scoret maksimumpoint 1.500 til regnskabet og taget den pæne præmiesum på 14.358.500 kroner. Der skulle være til årets julegaver.

Golf: Thorbjørn Olesen blev delt nr. 7 i den store turnering WGC-HSBC Champions i Shanghai. Sjællænderen gik søndagens finalerunde i par efter fire birdies, to bogeys og en dobbeltbogey. Dermed forbliver han på samlet fem slag under par, hvilket fire andre spillere kunne matche. Han startede søndagen på en delt tiendeplads. Det er syvende gang i 2018, at den 28-årige dansker slutter i top-10 på European Tour. Hans bedste resultat i år er sejren i Italian Open tilbage i juni. Der skulle omspil til at finde en vinder af turneringen. På det første omspilshul lavede amerikaneren Xander Schauffele en birdie, og det kunne landsmanden Tony Finau ikke matche. Finau blev noteret for par og måtte nøjes med andenplads.



Tennis: Stortalentet Clara Tauson vandt søndag kampen om tredjepladsen ved juniorernes sæsonfinale i Kina. Tauson besejrede En Shuo Liang med 6-2, 6-3. Finalen blev vundet af franske Clara Burel, som slog Tausons overkvinde fra semifinalen, colombianeren Maria Camilla Osorio Serrano, i to sæt.



Atletik: Kenyaneren Abraham Kiptum er ny indehaver af verdensrekorden i halvmaraton. Søndag brugte han 58 minutter og 18 sekunder på at løbe de 21.097,5 meter i den spanske kystby Valencia. Det oplyser arrangøren og Det Internationale Atletikforbund (IAAF). Efter Kiptum nåede målstregen, fortsatte han sit høje tempo, før han sprang op i favnen på sin træner og fejrede triumfen. Kenyaneren barberede fem sekunder af den nu tidligere rekord, som tilhørte Zersenay Tadese fra Eritrea. Den gamle rekord blev sat i Lissabon i marts 2010. 29-årige Abraham Kiptum varmede op til rekordforsøget i Valencia ved at blive nr. 2 i Copenhagen Half Marathon i midten af september.

Fodbold: Arsenal-stjernen Mesut Özil svinger mellem at være kampafgørende og på grænsen til usynlig. I perioder, hvor han ikke rammer sit topniveau, får han ofte kritik af både eksperter og fans, og denne sæson er ingen undtagelse. Tidligt i sæsonen var han ikke afgørende for Arsenal, og han modtog blandt andet kritik for sit uengagerede og lade kropssprog. Men kritik som denne tager Mesut Özil med ophøjet ro, siger han, efter at han igen har ramt, hvad der ligner storformen.

Foto: Bogdan Maran/AP Arsenals Mesut Özil er inde i en god periode, og søndag skal han forsøge at følge succesen op på udebane mod Crystal Palace i Premier League.

Arsenals Mesut Özil er inde i en god periode, og søndag skal han forsøge at følge succesen op på udebane mod Crystal Palace i Premier League. Foto: Bogdan Maran/AP

»Jeg griner bare af kritikken. Jeg blev professionel i en alder af 16-17 år, og det er altid gået op og ned. Enten kan folk lide mig, eller også kan de ikke. Når jeg har spillet en dårlig kamp, er jeg godt selv klar over det. Jeg ved også godt, hvornår jeg har spillet en god kamp, siger Mesut Özil.

Alpint: De mandlige skiløbere må vente i mindst tre uger endnu, før de kan tage hul på den alpine World Cup-sæson. Mændenes storslalomkonkurrence i østrigske Sölden er søndag blevet aflyst på grund af kraftig vind og et stort snefald. Det oplyser Det Internationale Skiforbund (FIS) i en pressemeddelelse. Dermed er åbningen af mændenes World Cup-sæson udskudt til minimum 18. november, hvor der er slalomkonkurrence i finske Levi, hvis vejret tillader det. De kvindelige alpinister nåede at tage hul på World Cup-sæsonen lørdag, da vejrforholdene var (lidt) bedre i Sölden. Her vandt den franske slalomekspert Tessa Worley storslalomkonkurrencen.



Basketball: Det er kun gået én vej for Cleveland Cavaliers, siden superstjernen LeBron James i sommer forlod det sejrsvante NBA-hold. I de seneste fire sæsoner er holdet nået frem til finalen om NBA-titlen, men i den nye sæson har holdet fortsat sin første sejr til gode. Natten til søndag dansk tid tabte Cleveland på hjemmebane med 107-119 til Indiana Pacers, og dermed har Cleveland nu tabt sæsonens første seks kampe. Det er den værste sæsonstart klubben har haft siden sæsonen 1995/96.