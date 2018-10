Brillante Red Sox vinder sin niende World Series

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.20 Håndbold: Ringkøbing-Viborg (k) 1.00 Basketball: Milwaukee-Toronto TV3+ 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 1.15 Am. fodbold: Buffalo-New England TV3 Max 00.05 Ishockey: Toronto-Calgary 6’eren 20.00 Fodbold: Tottenham-Man. C. Eurosport 1 7.25 Billard: Snooker, Int. Ch.ship Vis mere

Baseball: Boston Red Sox sikrede sig natten til mandag dansk tid klubbens niende World Series-titel med en 5-1-sejr ude over Los Angeles Dodgers i den femte kamp i finaleserien af den amerikanske baseball-liga Major League. Boston vinder dermed serien, hvor der spilles bedst af syv kampe, med 4-1. Steve Pearce blev den helt store helt for Boston med to home runs. Han blev efter kampen kåret som den mest værdifulde spiller (MVP) i finaleserien. Det er andet år i træk, at Los Angeles Dodgers taber finaleserien. Sidste år blev det til et nederlag i syvende og afgørende kamp mod Houston Astros.

Fodbold: Den hollandske træner Phillip Cocu har ført PSV Eindhoven til det hollandske mesterskab i tre af de seneste fire sæsoner, men hans skifte denne sommer til tyrkiske Fenerbahce blev aldrig en succes. Søndag aften blev han fyret efter bare fire måneder i jobbet, da 1-3-nederlaget på hjemmebane til Ankaragucu fik bægeret til at flyde over for klubledelsen. Det fremgik af en meddelelse fra Istanbul-klubben kort efter kampens afslutning. Fenerbahce har blot vundet to gange og samlet 9 point i de første 10 spillerunder, og klubben ligger lige over nedrykningsstregen som nummer 15. Skulle klubben havne uden for top-3 i denne sæson, vil det være første gang i 10 år.

NFL: Mortens Andersens rekord i NFL på 2.544 point i den tidligere danske kickers 25-årige karriere i amerikansk fodbold blev slået søndag. Her sørgede 45-årige Adam Vinatieri fra Indianapolis Colts for først at tangere og siden slå rekorden, da Colts på udebane mødte Oakland Raiders. Vinatieri sparkede nok point hjem i første quarter af opgøret til at tangere Morten Andersens pointscore. Senere i andet quarter leverede Vinatieri sit andet field goal i kampen indtil da, og dermed nåede han op på 2.547 point, der er skrabet sammen i en karriere, der indtil videre har stået på i 23 år. I begyndelsen af oktober henviste Adam Vinatieri også Morten Andersen til andenpladsen i statistikken over flest scorede field goals i NFL.

Fodbold: Den 47-årige lydingeniør Simon Daniels, der i weekenden reddede den tidligere engelske landstræner Glenn Hoddle, efter denne var kollapset i et tv-studie, vil ikke hyldes for noget. »Jeg er ikke en helt, og jeg gjorde blot det, jeg er trænet til. Jeg tænkte ikke engang på, at det var Glenn Hoddle«, siger Simon Daniels. Ifølge bbc.com er Daniels også uddannet til at assistere ved ulykker, og ingeniøren var hurtig til at hjælpe Hoddle via en defibrillator, før ambulancefolk dukkede op og bragte den tidligere Tottenham-stjernespiller til hospitalet.

Det var et kæmpe antiklimaks at få en god start, komme op og ligge godt og tro, at jeg kunne angribe og score nogle point, når jeg fik nye dæk, og så var de nye dæk bare rent tyggegummi Kevin Magnussen

Motorsport: Dækkene drillede fra start til slut Kevin Magnussen (Haas) i forbindelse med weekendens formel 1-grandprix i Mexico. I søndagens løb sluttede danskeren som nr. 15, efter han havde kørt sig op i en god position omkring en niendeplads før sit første dækskifte. Men derfra gik det så kun baglæns. »Jeg er megafrustreret. Det var et kæmpe antiklimaks at få en god start, komme op og ligge godt og tro, at jeg kunne angribe og score nogle point, når jeg fik nye dæk, og så var de nye dæk bare rent tyggegummi«, siger Kevin Magnussen til TV3+. Næste opgave er i Brasilien om 14 dage.



Fodbold: Sevilla spillede sig søndag op på tredjepladsen i Primera Division med en hjemmesejr på 2-1 over Huesca. Den danske landsholdsanfører Simon Kjær var med i startopstillingen, efter han sad ude i Europa League torsdag med en skade, da Sevilla slog Akhisar Belediye. Efter 24 minutter af søndagens kamp i Sevilla måtte Simon Kjær dog trække sig ud af opgøret med problemer. Det skriver Sevilla på Twitter. Sejren blev sikret med to scoringer i anden halvleg af Pablo Sarabia, før gæsterne reducerede i tillægstiden.