Guardiola: Dårlig Tottenham-bane reddede os

Fodbold: Manchester City og manager Pep Guardiola foretrækker normalt et velplejet græstæppe i jagten på point i Premeir League. Men mandag aften, da mestrene sejrede 1-0 på Wembley i London mod Tottenham, var det en pløjemark, der måske sikrede City sejren. Det siger manager Guardiola. »Hvis banen havde været god, så havde Lamela, en spiller med hans kvalitet og venstrefod, scoret. Hvis bolden ikke havde hoppet«, siger Guardiola med henvisning til et nærgående forsøg fra Tottenhams Erik Lamela, der sparkede over mål, da bolden ramte en knold. Kampen Tottenham-Manchester City blev spillet dagen efter den amerikanske football-liga NFL havde været på besøg og lagt græs til et over tre timer langt opgør mellem Philadelphia Eagles og Jacksonville Jaguars.

Fodbold: Den 42-årige argentiner Santiago Solari stod tirsdag formiddag for første gang i spidsen for Real Madrid-holdet på træningsbanen. Den tidligere kantspiller, der i sin aktive karriere vandt to mesterskaber og en Champions League-titel med Real, er blevet forfremmet fra jobbet som cheftræner for klubbens andethold, da Julen Lopetegui blev fyret mandag. Om Santiago Solari beholder jobbet permanent, må tiden vise.



The players and Santiago Solari, who is in temporary charge of the team as first-team coach, are training at #RMCity ahead of our first #RMCopa match of the season. pic.twitter.com/DgXBQP3WSF — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 30. oktober 2018





Fodbold: Tottenham har forlænget kontrakten med offensivspilleren Dele Alli med yderligere to år, så aftalen nu først udløber i sommeren 2024. Den engelske landsholdsspiller gjorde lynkarriere i Tottenham, da han skiftede fra Milton Keynes Dons i den tredje bedste række for bare tre et halvt år siden ved at blive stamspiller og score 10 mål i sin første Premier League-sæson.

Boksning: Der vil alligevel være to navne på stemmesedlen, når Det Internationale Bokseforbund (Aiba) i weekenden skal vælge en ny formand i Moskva. Den Internationale Sportsdomstol (Cas) gav tirsdag nemlig Serik Konakbajev fra Kasakhstan grønt lys til at udfordre den midlertidigt regerende Gafur Rakhimov fra Usbekistan. Serik Konakbajev var i første omgang blevet udelukket på grund af brud på nogle interne Aiba-regler omkring et kandidatur, men er nu altså klar til at udfordre den dybt kontroversielle Gafur Rakhimov. Usbekeren hører ifølge de amerikanske myndigheder hjemme bag tremmer og menes at være et omdrejningspunkt i international handel med heroin og andre stoffer.



Olympisk: Endnu en mulig ansøger ser ud til at trække sig fra ræset om at blive vært for de olympiske vinterlege i 2026. Ifølge den lokale avis Calgary Herald er forhandlinger i 1988-værtsbyen Calgary strandet, da der ikke kunne opnås enighed om en finansieringsmodel. Det er nu op til byrådet, at træffe en eventuel beslutning om at trække byen fra det kapløb, som ser ud til at blive en duel mellem Milano/Cortina d’Ampezzo og Stockholm. Siden juni har fire byer allerede trukket følehornene til sig – Sion i Schweiz, Graz i Østrig, Sapporo i Japan og senest Enzurum i Tyrkiet.





Fodbold: Inter fra Milano var suveræne i udekampen i Rom mod Lazio og sejrede 3-0 i forfølgerduellen i Serie A. Argentineren Mauro Icardo scorede to gange for Inter, der efter den 6. sejr på stribe nu er nummer 2 i rækken med 22 point – 6 færre end suveræne Juventus.

Fodbold: Den fyrede nu tidligere Real Madrid-træner Julen Lopetegui ønsker spillerne i storklubben held og lykke med fremtiden. »Jeg vil takke klubben for den mulighed, den gav mig, og spillerne for deres indsats. Jeg ønsker holdet det bedste i resten af sæsonen«, siger Lopetegui ifølge det spanske nyhedsbureau EFE.