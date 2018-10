Endnu en mulig OL-vært får kolde fødder

Direkte sport i tv Tirsdag 30. oktober TV 2 Sport 19.30 Håndbold: Silk.-Voel-Hern.-Ikast (k) 00.30 Basketball: Toronto-Philadelphia TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.30 Fodbold: Hannover 96-Wolfsburg 20.45 Fodbold: Rödinghausen-Bayern M 00.05 Ishockey: Pittsburgh-NY Islanders TV3 Max 20.45 Fodbold: Bournemouth-Norwich Eurosport 1 7.30 og 12.30 Snooker: Int. Championship Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Hainan 20.45 Fodbold: Burton-Nottingham 5.30 Cykling: Tour of Hainan Vis mere

Olympisk: Endnu en mulig ansøger ser ud til at trække sig fra ræset om at blive vært for de olympiske vinterlege i 2026. Ifølge den lokale avis Calgary Herald er forhandlinger i 1988-værtsbyen Calgary strandet, da der ikke kunne opnås enighed om en finansieringsmodel. Det er nu op til byrådet, at træffe en eventuel beslutning om at trække byen fra det kapløb, som ser ud til at blive en duel mellem Milano/Cortina d’Ampezzo og Stockholm. Siden juni har fire byer allerede trukket følehornene til sig – Sion i Schweiz, Graz i Østrig, Sapporo i Japan og senest Enzurum i Tyrkiet.

Fodbold: Inter fra Milano var suveræne i udekampen i Rom mod Lazio og sejrede 3-0 i forfølgerduellen i Serie A. Argentineren Mauro Icardo scorede to gange for Inter, der efter den 6. sejr på stribe nu er nummer 2 i rækken med 22 point – 6 færre end suveræne Juventus.

Fodbold: Den fyrede nu tidligere Real Madrid-træner Julen Lopetegui ønsker spillerne i storklubben held og lykke med fremtiden. »Jeg vil takke klubben for den mulighed, den gav mig, og spillerne for deres indsats. Jeg ønsker holdet det bedste i resten af sæsonen«, siger Lopetegui ifølge det spanske nyhedsbureau EFE.

Ishockey: Frederik Andersen og Toronto tabte natten til tirsdag 1-3 til Calgary, da Sean Monaham og Elias Lindholm passerede den danske målmand to gange på 55 sekunder i 3. periode. Trods nederlaget er Toronto det hold, der har fået den bedste start i NHL sammen med Nashville. Begge mandskaber har 8 sejre i henholdsvis 12 og 11 kampe.

Håndbold: Sønderjyskes kvinder, der huserer i den næstbedste række, får prominent hjælp i resten af sæsonen. Det er stregspilleren Szabina Mayer fra Ungarn, der kommer til det sydlige Danmark. Den 30-årige fire VM- og EM-slutrunder samt en Champions League-finale med storholdet Györ på sit cv.