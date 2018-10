Ny Madrid-træner har overtaget en gruppe spillere i smerte

Direkte sport i tv Onsdag 31. oktober TV 2 Sport 18.30Håndbold: København-Nykøb. F. (k) 20.30 Håndbold: Odense-T. Esbjerg (k) 3.30 Basketball: Golden St.-New Orleans TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.15 Fodbold: Næstved-AGF 20.45 Fodbold: West Ham-Tottenham 3.05 Ishockey: Vancouver-Chicago TV3 Max 18.30 Fodbold: Dortmund-Union Berlin 20.45 Fodbold: Chelsea-Derby Eurosport 1 7.25/12.25 Snooker: Int. Championship 00.00 Fodbold: Major League Eurosport 2 20.45 Fodbold: Arsenal-Blackpool Vis mere

Fodbold: Den nye Real Madrid-træner Santiago Solari siger, at det er en mentalt smadret trup, han har overtaget. »Jeg har mødt en gruppe spillere, der er i smerte«, siger den 42-årige argentiner ifølge Ritzau. »Men de er ivrige efter at vende tingene rundt, tilføjer han i samme åndedrag«, lød det fra Solari efter sin første træning tirsdag.



Fodbold: VM i Qatar i 2022 kan blive med 48 hold. Det siger Fifa-præsidenten Gianni Infantino. Det er ellers først planen, at VM-turneringen fra 2026 skal afvikles med 48 hold. »Vi er i gang med at se på det. Hvis det er muligt, så hvorfor ikke?« siger Infantino ifølge Ritzau. Men hvis VM udvides allerede i 2022, så kræver det ifølge Infantino, at andre lande tæt på Qatar bliver medværter.

Fodbold: Den ghanesiske angriber Godsway Donyoh og FC Nordsjælland har forlænget samarbejdsaftalen yderligere, så den nu gælder til 2021. Godsway Donyoh er som 24-årig en vigtig brik, da han er en af truppens mest rutinerede spillere. 23 mål i 57 kampe er det blevet til i FCN foreløbigt.

Fodbold: Bayern München er en runde videre i den tyske pokalturnering efter en 2-1-sejr på udebane mod SV Rödingshausen fra den fjerdebedste tyske række.

Fodbold: Efter sejre i sine to første kampe som Gent-træner led Jess Thorup sit første nederlag i Belgien, da det tirsdag blev 1-2 ude i den belgiske række mod bundholdet Mouscron. Gent er nummer fem i den belgiske liga. Gent har 20 point efter 13 kampe.