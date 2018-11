Boca og River Plate tager 'Superclasico' til et nyt niveau

Fodbold: Finalerne i 2018-udgaven af den sydamerikanske pendant til Europas Champions League bliver et af fodboldverdenens helt klassiske opgør. Årets to finaler bliver nemlig et rent Buenos Aires-opgør, når ærkerivalerne Boca Juniors og River Plate tørner sammen. River Plate kvalificerede sig natten til onsdag ved at vinde 2-1 i en højdramatisk affære og dermed gå videre på reglen om flest scorede mål på udebane mod de nu detroniserede mestre fra Gremio, mens Boca Juniors fulgte trop natten til torsdag. Her blev et andet brasiliansk hold, Palmeiras, besejret over to kampe.

Boca spillede 2-2 i det andet opgør, da den brandvarme reserveangriber Darío Benedetto udlignede 20 minutter før tid og dermed sikrede en samlet gevinst på 4-2. Darío Benedetto scorede også begge Bocas mål i det første opgør. Finalerne, der bliver første gang de to giganter skal kæmpe om kontinentets mest prestigefyldte trofæ i en såkaldt ’Superclásico’ afvikles 7. og 28. november. River Plate og Boca Juniors har tidligere spillet mod hinanden 246 gange i det, der betragtes som fodboldverdenens største rivalisering overhovedet.

Olympisk: Den canadiske by Calgary er alligevel fortsat med i kampen om at bliver værter for vinter-OL i 2026. Mandag så det ellers ud til, at uenigheden mellem den canadiske stat, delstatsregeringen i Alberta og bystyret var for stor, men så blev der forhandlet et udkast til en nødplan om økonomien på plads og onsdag besluttede bystyret i Calgary så at stemme for den plan. Det er nu op til byens borgere, at tage endelig stilling ved en folkeafstemning 13. november. Stockholm og Cortina d’Ampezzo/Milano er også kandidater til legene I 2026.

Fodbold: Pernille Harder scorede to gange for Wolfsburg, da tyskerne sejrede i Champions Leagues 1/8-finale mod Atlético Madrid 6-0 på udebane og dermed 10-0 samlet. I det hele taget var der flere groteske resultater i 1/8-finalerne. Lyon slog Ajax samlet 13-0, Chelsea sejrede 7-0 mod Fiorentina og i aften går Barcelona ind til et returopgør mod Glasgow City med et forspring på 5-0.

Fodbold: Karim Benzema, Marco Asensio, Alvaro Odriozola og Cristo Gonzalez stod for målene, da den nye Real Madrid-træner Santiago Solari debuterede med en 4-0-sejr over Melilla på udebane i den spanske pokalturnering. »Jeg er glad, for spillerne arbejdede hårdt og viste karakter. Spillerne viste, at de er engagerede«, siger Solari ifølge nyhedsbureauet AP. Lørdag er der mere modstand, når Valladolid kommer på besøg i La Liga.

Fodbold: Arsenal, Chelsea og Tottenham er alle en runde videre i Liga Cuppen efter sejre mod Blackpool, Derby og West Ham. Et andet Premier League-hold fra London, Crystal Palace, er til gengæld ude. Middlesbrough med den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite fra start sejrede 1-0. Lewis Wing blev matchvinder på et fremragende langskud få sekunder før pausefløjtet.

Fodbold: Onsdagens kampe i den tyske pokalturnering forløb uden store overraskelser, men det er værd at notere, at storklubben Dortmund måtte i forlænget spilletid for at slå kultklubben Union Berlin 3-2, mens Schalke sågar skulle gennem en nervepirrende straffesparksafgørelse, før FC Köln var besejret.

Fodbold: Argentineren Diego Valeri scorede to gange for Portland i 2-1-sejren mod Dallas FC og sendte dermed mandskabet fra Oregon en runde videre i MLS-slutspillet. Her venter nu Kansas City.