Formel 1: Farvel til København og goddag til ...

Motorsport: Haas-køreren Kevin Magnussen og resten af formel 1-feltet får en ny destination på programmet i 2020. Vietnam er nemlig blevet lukket ind i varmen, oplyste myndighederne i hovedstaden Hanoi torsdag. Grandprixet bliver et regulært gadeløb og banen forventes offentliggjort senere i denne uge. Der er i Danmark blevet arbejdet på at få et Formel 1-grandprix til København, men de planer er indtil videre strandet på grund af uenighed om finansieringen.

Fodbold: Man skal holde øjne fokuserede og ører spidse, når man fremover er til bestyrelsesmøde i 1. divisionsklubben Viborg, for man risikerer at forveksle en person med en anden. Kim Nielsen gik på generalforsamlingen onsdag af som bestyrelsesformand i klubben for at fortsætte i en rolle som næstformand. Torsdag blev den nye formand for bestyrelsen så præsenteret. Han kommer fra konsulentvirksomheden Achievers - og hedder Kim Nielsen. »Vi skal tilbage og være en fast del af Superligaen, og allerede nu skal vi sikre, at bestyrelse og ledelse arbejder på superliganiveau«, er meldingen fra Kim Nielsen – altså fra den nye formand.





Tennis: Det nye samarbejde mellem den bulgarske profil Grigor Dimitrov og den amerikanske legende Andre Agassi mødte en markant forhindring torsdag eftermiddag ved Paris Masters. Den 5.-seedede kroat Marin Cilic vandt således 3. runde-kampen 7-6, 6-4 og er klar til en kvartfinale mod titelfavoritten Novak Djokovic fredag formiddag dansk tid.

Tennis: Julia Görges er forsvarende mester ved WTA Elite Trophy, som i øjeblikket spilles i kinesiske Zhuhai. Tyskeren fik en svag start i Rose-gruppen med nederlag til estiske Anett Kontaveit, men torsdag gik det bedre, og hun vandt 6-2, 7-6 over belgiske Elise Mertens. Kun vinderen af hver af de fire grupper med tre spillere går videre.

Fodbold: Finalerne i 2018-udgaven af den sydamerikanske pendant til Europas Champions League bliver et af fodboldverdenens helt klassiske opgør. Årets to finaler bliver nemlig et rent Buenos Aires-opgør, når ærkerivalerne Boca Juniors og River Plate tørner sammen. River Plate kvalificerede sig natten til onsdag ved at vinde 2-1 i en højdramatisk affære og dermed gå videre på reglen om flest scorede mål på udebane mod de nu detroniserede mestre fra Gremio, mens Boca Juniors fulgte trop natten til torsdag. Her blev et andet brasiliansk hold, Palmeiras, besejret over to kampe.

Darío Benedetto in #CopaLibertadores Semifinal:



2 sub appearances

41 minutes

3 goals

3 shots

8 passes

18 touches



INCREDIBLE impact as a supersub. Extraordinarily clinical finishing to score 3 of #Boca's 4 goals, leading them to #CopaLibertadores Final.#VamosBoca #Pipa pic.twitter.com/hMOQiaqh96 — #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) 1. november 2018

Boca spillede 2-2 i det andet opgør, da den brandvarme reserveangriber Darío Benedetto udlignede 20 minutter før tid og dermed sikrede en samlet gevinst på 4-2. Darío Benedetto scorede også begge Bocas mål i det første opgør. Finalerne, der bliver første gang de to giganter skal kæmpe om kontinentets mest prestigefyldte trofæ i en såkaldt ’Superclásico’ afvikles 7. og 28. november. River Plate og Boca Juniors har tidligere spillet mod hinanden 246 gange i det, der betragtes som fodboldverdenens største rivalisering overhovedet.

Fodbold: FC København og FC Nordsjælland har nu Det Internationale Fodboldforbund Fifa’s ord for, at de intet gjorde forkert, da de for år tilbage tilknyttede ivorianeren Aboubakar Keita (FCK) og amerikaneren Jonathan Amon (FCN). Spillerne var under 18 år, da de kom til Danmark, hvilket umiddelbart var i strid med de internationale transferregulativer, men da der først blev indgået professionelle kontrakter efter spillernes 18 års fødselsdag, har der tilsyneladende intet været at komme efter. »Nu har både FC København og FC Nordsjælland, som forventet, modtaget skriftlig bekræftelse fra Fifa, hvor det klart fastslås, at der ikke er fundet nogen som helst forhold i de to klubber, der giver grundlag for hverken en videregående undersøgelse, en sag eller en straf«, hedder det i en fælles erklæring fra FC København og FC Nordsjælland.

Jonathan Amon kom til Danmark som elev på Københavns Idrætsefterskole (Kies) og trænede med FCN’s ungdomshold, men uden at spille kampe. Aboubakar Keita var før sin 18 års fødselsdag flere gange på besøg hos FCK og var endda med i et par træningskampe. Det var Jyllands-Posten, der i en artikel i april skrev, at der var der mistanke om urent trav i forbindelse med tilknytningen af de to spillere.



Fodbold: Brasilianske Diego Tardelli fra klubben Shandong Luneng gned sig i ansigtet under afspilningen af den kinesiske nationalmelodi – og det er ikke faldet i god jord hos Det Kinesiske Fodboldforbund. »Tardellis opførsel var ikke passende, da nationalsangen blev spillet og sunget, hvilket forårsagede negative sociale konsekvenser«, lyder det fra Det Kinesiske Fodboldforbund. I 2017 vedtog regeringen en lov, som gjorde det klart, at man kunne blive straffet for ikke at opføre sig passende under nationalmelodien.

Fodbold: Premier League-klubben Newcastle har forlænget kontrakten med den 24-årige anfører Jamaal Lascelles til 2024.

Fodbold: München og Skt. Petersborg har foreløbigt meldt sig som mulige værter for 2021-udgaven af Champions League-finalen. Det meddeler Uefa, der har formel ansøgningsfrist 15. februar næste år.

Håndbold: Team Esbjergs kvinder har nedlagt protest og kræver omkamp mod Odense, der onsdag sejrede 24-23 over vestjyderne i topkampen. Esbjerg-træner Jesper Jensen mener, at dommerne lavede en fejlkendelse ved stillingen 20-20. Sagen skal nu behandles af disciplinærinstansen under Dansk Håndbold Forbund (DHF).