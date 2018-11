Dansk angriber hamrer sig tættere på landsholdscomeback med hattrick

Direkte sport i tv Fredag 2. november TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Odense-Herlev 3.30 Basketball: Golden State-Minnesota TV3 Sport 14.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.00 Fodbold: OB-Hobro 20.45 Fodbold: Paris SG-Lille 4.05 Standardvogne: V8 TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Frankfurt 3.05 Ishockey: Vancouver-Colorado Eurosport 1 6.55/12.25 Snooker: Int. Championship Eurosport 2 14.00/17.30 Kunstskøjteløb: Grand Prix 20.00 Fodbold: Vendsyssel-SønderjyskE Vis mere

Fodbold: Nicolai Jørgensen var vraget til de to seneste landsholdssamlinger, men angriberen fra Feyenoord har på ny mål i støvlerne. Torsdag scorede angriberen således tre gange, da Feyenoord slog Ado Den Haag i den hollandske pokalturnering. Jørgensen scorede målene til 1-1, 3-1 og 4-1. Ved 1-1-udligningen var danskeren vaks ved havelågen og opsnappede en tilbagelægning, mens 3-1-målet faldt efter en klinisk afslutning i det lille felt, inden han scorede det sidste og blev skiftet ud.

| Feyenoord kent geen enkele moeite met ADO Den Haag. Het wordt in De Kuip maar liefst 5-1 voor de Rotterdammers, mede dankzij een hattrick van Nicolai Jørgensen. #feyadohttps://t.co/zGMsi9ebYP pic.twitter.com/mTI2SMWlpv — FOX Sports (@FOXSportsnl) 1. november 2018

Fodbold: En anden dansk angriber har også tur i den i udlandet. Nicklas Bendtner og Rosenborg spillede sig torsdag aften i den norkse pokalfinale ved hjælp af en Bendtner-scoring. Fredag er den 30-årige i retten i København i forbindelse mrd en voldssag. Der falder formentlig dom lidt over middag.

Fodbold: Verdensstjernen Wayne Rooney er færdig i det amerikanske slutspil, inden det sådan rigtigt er kommet i gang. Rooney-klubben DC United tabte nemlig til Columbus Crew i kvalifikationen til slutspillet efter en straffesparksgyser, der fik danskamerikaneren Niko Hansen i en positiv hovedrolle, mens Wayne Rooney var en af DC Uniteds syndere. Den 24-årige kantspiller, som er født i Danmark og både er dansk og amerikansk statsborger, scorede Columbus Crews tredje og sidste mål i straffedysten på den FC Midtjylland-ejede målmand Bill Hamid, der var med i stedet for den langtidsskadede tidligere Randers- og Sønderjyske-keeper David Ousted. Niko Hansen og Colombus Crew møder nu New York Red Bulls i næste runde af slutspillet.

Ishockey: Lars Eller scorede to gange for Washington Capitals, men tabte alligevel 6-4 i Montreal til hans tidligere klub Canadiens, der scorede tre gange i kampens sidste minutter. Andetsteds i NHL tog Mikkel Bødker og Ottawa Senators imod Buffalo Sabres. Det blev ikke til nogen danskerscoringer, men Bødker havde alligevel del i holdets sejr på 4-2.

Fodbold: De engelske mestre fra Manchester City er en runde videre i Liga Cuppen. Torsdag blev Fulham slået i Manchester med 2-0. Det 19-årige spanske stortalent Brahim Diaz scorede begge mål.

Fodbold: Den abdicerede sprinterkonge Usain Bolt får ikke en kontrakt i den australske A League-klub Central Coast Mariners. Parterner er lønmæssigt for langt fra hinanden. »Bolt og Central Coast Mariners er derfor i al fordragelighed kommet til den konklusion, at de ikke vil være i stand til at indgå en passende aftale«, meddeler klubben.