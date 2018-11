Engelske mestre mister nøglespiller, der lige var vendt tilbage

Direkte sport i tv Fredag 2. november TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Odense-Herlev 3.30 Basketball: Golden State-Minnesota TV3 Sport 14.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.00 Fodbold: OB-Hobro 20.45 Fodbold: Paris SG-Lille 4.05 Standardvogne: V8 TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Frankfurt 3.05 Ishockey: Vancouver-Colorado Eurosport 1 6.55/12.25 Snooker: Int. Championship Eurosport 2 14.00/17.30 Kunstskøjteløb: Grand Prix 20.00 Fodbold: Vendsyssel-SønderjyskE Vis mere

Fodbold: Belgiske Kevin De Bruyne har ikke haft den heldigste halvsæson ovenpå VM, hvor Belgien vandt bronze. Det er mindre end en måned siden, at han fik comeback for Manchester City efter at have været ude med en knæskade i halvanden måned, og nu er den gal igen. I torsdagens Liga Cup-kamp mod Fulham pådrog han sig på ny en knæskade, som vil holde ham ude af spil i mindst en måned, skriver flere britiske medier.

Fodbold: Nicolai Jørgensen var vraget til de to seneste landsholdssamlinger, men angriberen fra Feyenoord har på ny mål i støvlerne. Torsdag scorede angriberen således tre gange, da Feyenoord slog Ado Den Haag i den hollandske pokalturnering. Jørgensen scorede målene til 1-1, 3-1 og 4-1. Ved 1-1-udligningen var danskeren vaks ved havelågen og opsnappede en tilbagelægning, mens 3-1-målet faldt efter en klinisk afslutning i det lille felt, inden han scorede det sidste og blev skiftet ud.

| Feyenoord kent geen enkele moeite met ADO Den Haag. Het wordt in De Kuip maar liefst 5-1 voor de Rotterdammers, mede dankzij een hattrick van Nicolai Jørgensen. #feyadohttps://t.co/zGMsi9ebYP pic.twitter.com/mTI2SMWlpv — FOX Sports (@FOXSportsnl) 1. november 2018

Golf: Thorbjørn Olesen har sat kurs mod endnu en topplacering på European Tour. Halvvejs igennem Turkish Open ligger han således på en delt andenplads i turneringen i kystbyen Antalya, men han lå længe til at slutte dagen i spidsen for turneringen. Fredag havde Olesen nået at præstere fem birdies, så efter den afsluttende bogey landede han på fire slag under par og ti slag under par samlet ligesom englænderne Tom Lewis og Danny Willett.

Fodbold: Nicklas Bendtner og Rosenborg spillede sig torsdag aften i den norkse pokalfinale ved hjælp af en Bendtner-scoring. Fredag er den 30-årige i retten i København i forbindelse med en voldssag. Der falder formentlig dom i eftermiddagstimerne.

Motorsport: Romain Grosjeans diskvalifikation i formel 1-grandprixet i Italien står ved magt, meddeles efter Haas-holdet har fået afvist en appel. Det skuffer Haas’ teamchef. »Vi bliver bare nødt til at se fremad mod årets sidste to grandprixer og kæmpe videre på banen, skrabe point sammen og færdiggøre vores bedste sæson til dato i Formel 1«, siger teamchef Günther Steiner.

VM-gymnastik: USA’s Simone Biles har som den første kvinde erobret sin fjerde VM-titel i mangekamp ved de igangværende mesterskaber i Doha. Biles havde før dette VM, hvor hun med USA også har taget guld i holdkampen, ikke konkurreret internationalt, siden OL 2016. Hun fortalte i januar, at hun også har været udsat for sexovergreb af den amerikanske læge Larry Nassar, der var tilknyttet både som læge i USA Gymnastics og ved Michigan State University. Nassar er ved at afsone sin straf.