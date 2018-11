Månedens spiller? Robert Skov selvfølgelig - hvem ellers?

Direkte sport i tv Lørdag 3. november TV 2 16.10 Håndbold: Ringsted-Aalborg (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Macau Open 18.00 Basketball: Philadelphia-Detroit 5.00 Badminton: Macau Open, finaler TV3+ 18.30 Fodbold: Arsenal-Liverpool TV3 Sport 7.25 Roadracing: MotoGP Storbritannien 14.00 Håndbold: Rostov-København (k) 15.45 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.30 Fodbold: Hertha Berlin-RB Leipzig 0.05 Ishockey: Washington-Dallas 4.05 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.30 Fodbold: St. Mirren-Rangers 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Dortmund 17.30 Håndbold: Veszprém-R. Löwen (m) 20.00 Fodbold: Reims-Monaco 6’eren 13.30 Fodbold: Bournemouth-Man. Utd 16.00 Fodbold: Cardiff-Leicester 20.45 Fodbold: Wolves-Tottenham Eurosport 1 6.55/12.25 Snooker: Int. Championship 18.30 Snowboard: World Cup - Big Air 22.00 Hestevæddeløb: Breeders’ Cup Eurosport 2 11.45/16.30 Kunstskøjteløb: GP Finland OB Vis mere

Fodbold: Med fire ligamål på tre uger i oktober og en stime på fem kampe i træk med scoring, er det svært at komme udenom FC Københavns midtbanemand Robert Skov i øjeblikket. Dødboldspecialisten er således vinder af hæderen som månedens spiller i Superligaen i oktober. Skov fik prisen foran FC Midtjyllands Paul Onuachu og Esbjergs Jeppe Højbjerg, og han er den tredje FCK’er, der tager hæderen i denne sæson. Tidligere har Viktor Fischer og Dame N’Doye fået den. Landstræner Åge Hareide skal snart udtage en trup til de to afgørende kampe i Nations League mod Wales og Irland. Umiddelbart er det svært at finde et argument for, at Robert Skov ikke hører til blandt rigets 23 bedste fodboldspillere.

Fodbold: Det er populært at gå til superligabold. Det viser tilskuertal efter de første 14 runder af Superligaen, hvor alle har mødt alle en gang. Tilskuergennemsnittet er på 6.720 per kamp, hvilket er 11 procent flere end i sidste sæson, skriver Ritzau. Tilskuerfremgangen er størst i FC København ca. 3.600 flere tilskuere i gennemsnit til holdets hjemmekampe. Derefter følger Brøndby og AGF med små 2.000 flere og FC Midtjylland og AC Horsens med omkring 1.000 flere tilskuere per hjemmekamp. De 14 første spillerunder har trukket 658.588 tilskuere på stadion mod 592.581 i sidste sæson.

Fodbold: Den tidligere landsholdsmålmand og nuværende målmandstræner på landsholdet og i Brøndby IF, Lars Høgh, har fredag gennemgået en operation. Høgh var ramt af kræft i bugspytkirtlen. »Vi kan med glæde informere, at operationen gik godt, og at indgrebet var vellykket«, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Fodbold: Så kom den tidligere AaB-angriber Jannik Pohl på tavlen for Groningen i den hollandske Æresdivision. Den 22-årige kom på banen i 73. minut og cementerede to minutter senere Groningens 4-2-sejr i Rotterdam mod Excelsior.

Gymnastik: Amerikaneren Simone Biles fortsætter med at høste guld ved VM i Doha i Qatar. Fredag blev det til guld for tredje gang på fire dage, da hun var bedst i øvelsen spring over hest. Guldet var samtidigt Biles’ 13. VM-guld i karrieren, hvilket er rekord.

Fodbold: FC København-anfører Carlos Zeca siger, at holdet har lagt torsdagens nederlag i pokalturneringen til FCM i glemmeskuffen og er klar til sejr i søndagens derby mod Brøndby. »Der er ikke noget, vi hellere vil end at vinde et derby, fordi vi ved, hvor meget det betyder for vores fans«, siger Zeca til FC Københavns hjemmeside.

Fodbold: Eintracht Frankfurt uden Frederik Rønnow i målet vandt fredag 3-0 ude over Stuttgart i Bundesligaen. Dermed indtager Frankfurt en delt tredjeplads med 17 point, mens Stuttgart fortsat er bundprop med fem point efter ti kampe.

Fodbold: Også i denne sæson viser Napolis belgier Dries Mertens blændende form. Fredag scorede den lille angriber tre gange, da Napoli slog Empoli 5-1 og halede ind på Juventus i toppen af Serie A.