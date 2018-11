Seks storskærme. 30 computere. 10 timer. Og godt 14.000 tilskuere: E-sport har erobret Danmark Den internationale e-sport-eventserie 'Blast Pro Series' er for andet år kommet til København, og det er... VILDT.



Blast Pro Series i Royal Arena er lige gået i gang - og lad det være sagt med det samme: Denne reportage kommer ikke til at indeholde fagudtryk, for de tekniske detaljer i e-sport-verdenen er en kompleks størrelse, når man har en forhåndsviden på størrelse med... en rookie. Men tro mig - man bliver grebet alligevel.

Blast Pro Series er en af de største, internationale turneringer i e-sportens verden. Den gigantiske Royal Arena er badet i lilla-blåt lys, en rød loading-linje går hele loftet rundt, rummet summer, folk klapper, hujer og klapper lidt mere. Scenen er bygget op som et A med spidsen vendt mod publikum, der sidder med spandevis af popcorn, hotdogs, øl og sodavand. På hver af A’ets flanker sidder tre esport-hold - det vil sige seks hold i alt - med skillevægge mellem sig. 5 spillere på hvert hold, hver med en computer foran sig og headset på, så de kan snakke sammen og diskutere holdets taktik undervejs. Det er i disse unge mænds øjne, at verdens mest fokuserede blikke findes.

Udsigten er en anden en derhjemme i stuen: løfter spillerne blikket fra skærmen, kan de se ud på de tusindvis af tilskuere, der er kommet for at se dem gøre det, de er bedst til: at spille computerspillet Counter-Strike. Der er både gråt, blond og brunt hår blandt publikum, og der er både ansigtsrynker, glimmerbluser, håndtasker, caps og strøgne skjorter. Her kommer første myteaffejning:

Der er overraskende mange hunkøn til stede. Piger og kvinder i alle aldre.

Med kæresten til gaming

»Det er jo tosset, ikke? Man sidder og kigger på 10 mennesker, der spiller computer. Jeg har prøvet at forklare mine forældre det, de ryster på hovedet hver gang. Det er svært at forklare, men det er bare fedt«, siger 21-årige Miklas Kroager, der er kommet for anden gang for at være med, når Blast Pro Series slår sig ud i København.

»For det første er det fedt at få lov til at se holdene. Det er også derfor, vi har valgt at købe billetter så langt fremme ved scenen. Derudover er det en fed stemning og et spil, som jeg tror, størstedelen herinde spiller på nettet. Det gør det vildt fedt at opleve i virkeligheden«, siger Miklas Kroager.

Stemningen er for vild, og når man ser Astralis-spillerne komme op, bliver man jo lidt star-struck i det Frederikke Thuesen Jensen, 21 år

Counter-Strike kan forstås på mange niveauer, mener Miklas Kroagers kæreste Frederikke Thuesen Jensen på 21 år. Hun er her dels for at se holdene, dels for at være sammen med sin kæreste.

»Vi har været sammen en del år efterhånden, og Counter Strike er en stor del af hans liv. Så enten var jeg nødt til at vælge, om jeg ville være hende, der sagde ’årh, han sidder og spiller hele tiden’, eller også skulle jeg prøve at forstå det og sætte mig ind i, hvad det går ud på. Så må jeg jo se, om jeg synes, at det er spændende eller ej. Og den strategi, der er i spillet, har faktisk vist sig at være ret spændende«, siger Frederikke Thuesen Jensen.

Billetpriserne var i flere kategorier, og nogle har betalt helt op til 800 kroner for at få de bedste pladser. Kameraet fanger en kvinde, der rækker et skilt op med teksten ’#CS:GOMOM’. Hun sidder tæt ved scenen.

Frederikke Thuesen Jensen spiller ikke så meget selv, men hun kan godt lide at komme ud til e-sportsarrangementer.

»Stemningen er for vild, og når man ser Astralis-spillerne komme op, bliver man jo lidt star-struck i det. Også selv om man ikke kender dem. Det fascinerer mig, at det er en industri, der bare lige pludselig er boomet helt vildt og er gået fra blot at være for en lille del af vores samfund til, at der pludselig sidder folk i næsten alle aldersgrupper inde i en kæmpestor hal for at se det her. Det er virkelig imponerende«, siger hun.

Humørroulette på den gode måde

Lydniveauet er højt, og plastikrørene, der kendes fra sportskampe, klapper fuldstændig på samme larmende måde. Det virker lidt underligt i starten, at et kæmpe brag, blodsplat på storskærm og farvel til en figur i et computerspil udløser jubel og klapsalver i Royal Arena. Men man vænner sig hurtigt til det.

Derfor var det også en overraskelse i sig selv, da første mand på scenen denne novemberdag i Royal Arena viste sig at være ingen andre end statsminister Lars Løkke Rasmussen. Som efter sin korte velkomsttale glad kunne svare på værtens spørgsmål om, hvem han holdt med: Astralis selvfølgelig.

Der er livestemning, 14.000 mennesker, folk er oppe at ringe, der er fuld smadder på PR-mand for 70 glade mænd

Astralis er navnet på den gruppe af danske spillere, der de seneste år har arbejdet sig op i den absolutte verdenstop af esport. Hver spiller har et kodenavn som ’device’, ’gla1ve’, ’Magisk’, ’Xyp9x’ og ’dupreeh’. Udover det danske hold er der fem andre hold til stede i Arenaen i dag: Ukraine, Brasilien, EU, Sverige og USA. Og der er selvsagt mange blandt publikum, der går rundt med ’Astralis’-trøjer på.

Statsministeren afløses af en underholdende roulette-session: så er der ’dab cam’! Alle ’dabber’ til kameraerne, der panorerer ud over folk og zoomer ind på udvalgte, der så skal ’dabbe’. Det vil sige: kast begge arme op i luften til den ene side og hæld hovedet i samme retning. Så er der ’Hug cam’! - der skal krammes med sidemakkeren. Og ’kiss cam’! Og ’high five’.

Publikum griner, jubler, »nååååårh«’er, pifter og klapper, når de heldige opdage, at de var linsernes udvalgte og gør, som opgaven foreskriver. Lige indtil en mørk stemme fylder hele rummet og melder: Vi er klar til kampstart.

Et fælles samlingspunkt

Der er fokuserede blikke, koncentrerede, låste blikke, der ikke blinker én eneste gang. Andre kører en mere højtråbende stil, for eksempel den gruppe mænd, der skråler »Heeeeey, Hey baby! Hu Ha. I wanna knooooow, if you’ll be my girl«, som var de til fodbold- eller håndboldkamp. Og det er præcis, hvad Solveig Sørensen sammenligner det med: